Lérica y Abraham Mateo se quitan la ‘Espinita Clavá’ al ritmo del pop/rock

No es ningún secreto. Aunque Tony, integrante de Lérica, y Abraham Mateo son hermanos de sangre, siempre han defendido que consideran que existe un vínculo muy fuerte también con Juan Carlos, la otra mitad del dúo. Y es que la relación, tanto personal como musical, que existe entre estos tres artistas es indestructible.

Eso es algo que hemos podido comprobar en algunos de sus lanzamientos. Y es que los hemos escuchado juntos en más de una colaboración: Pegamos Tela, Son De Amores y Mentirosa Compulsiva. Pues bien. La lista no está cerrada.

Ahora han vuelto a hacerlo en Espinita Clavá, un tema que rompe con el estilo urbano al que nos tienen acostumbrados. Traen unos sonidos de pop/rock con los que demuestran que son capaces de atreverse con cualquier ritmo.

Espinita Clavá es una canción con la que muchos se han sentido identificados. Habla de una historia de desamor en la que dos personas que se aman se separan, pero una de ellas tiene clavada por siempre esa espinita de no haber aprovechado el tiempo con el otro. "Una espinita clavá que llevo cargando desde que tú no estás. Joder, cómo cuesta seguir como si nada. Saber que estás bien no me pone tan mal, tú siempre serás una espinita clavá", dicen algunos de sus versos.

La canción llega acompañada de un videoclip en el que los protagonistas de la canción aparecen interpretándola a cámara. Pero no son los únicos personajes de este lanzamiento audiovisual. También aparece una pareja que representa a la perfección el significado de la canción.

Como mencionamos en líneas anteriores, juntar a Abraham y a Lérica en un mismo tema es éxito asegurado. Y tú, ¿también te sientes identificado con lo que cuentan en Espinita Clavá?