La función de editar tuits de Twitter tendrá límite de tiempo y de intentos

Twitter está ultimando su función 'Editar tuit' y los usuarios de esta red social han empezado a frotarse los dedos. La posibilidad de corregir una errata, matizar una idea, incluir un enlace o cambiar una foto una vez se ha lanzado a web es todo un alivio para muchos de los 'hard users' de la red social del pájaro azul y así lo llevan expresando desde hace años.

Finalmente parece que la compañía fundada por Jack Dorsey ha recogido el guante de sus clientes y lo permitirá. Pero eso sí, lo hará estableciendo unas ciertas limitaciones. Tal y como los responsables de Twitter han comunicado al medio especializado TechCrunch la función 'Editar tuit' solo estará disponible durante los 30 minutos siguientes a la publicación de cada uno de los mensajes y solo permitirá cinco cambios.

Es decir, que cualquier usuario que prenda hacer un cambio en uno de sus tuits 30 minutos o más después de su publicación, no podrá hacerlo; igualmente tampoco podrá hacer una sexta edición de su texto, foto, vídeo o etiquetas, por lo que, a la media hora de lanzarse un mensaje, este ya permanecerá para siempre en la red social, dejando solo la opción de borrarlo definitivamente.

Además, cabe recalcar que cuando un usuario edite un tuit, la acción será pública. Twitter marcará con una etiqueta específica aquellos mensajes que hayan sido modificados de cualquier modo después de que el remitente le haya dado al botón 'Enviar' y, además, indicará la hora exacta de la publicación original y la de la corrección como mecanismo para evitar posibles engaños o intentos de manipulación.

Twitter está haciendo pruebas internas

Aunque parece que el desarrollo de 'Editar tuit' está bastante avanzado, Twitter continúa haciendo pruebas internas sobre el funcionamiento del mismo. De momento, solo un grupo reducido de usuarios de esta red social puede testear esta herramienta. Una vez acaben, se analizarán los datos obtenidos sobre las mimas y los responsables de desarrollo determinarán si mantienen la funcionalidad como hasta ahora o hacen cambios de última hora.

La mecánica definitiva solo la conoceremos cuando la herramienta se instale, a través de una actualización de la app, en los dispositivos de aquellos clientes del servicio premium de la red social, Twitter Blue, de Nueva Zelanda; el primer país en recibir esta función y el que servirá para que los desarrolladores de Twitter, Inc corrijan errores posteriores y aprendan sobre los patrones de uso de sus tuiteros.

Después, la herramienta se traspasará también a las apps de Twitter Blue de los clientes de Twitter en Australia, Estados Unidos y Canadá.

¿Se podrá editar tuits sin pagar?

Por el momento Twitter no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que esta funcionalidad se incluya también en su app gratuita, por lo que lo que sí se puede asegurar es que, al menos en un plazo corto, quienes no paguen no podrán modificar erratas, enlaces, etiquetas ni ninguna otra cosa que ya se haya publicado en esta red social. Eso sí, quizá con el tiempo, cuando vayan incluyéndose más características a la app de pago, 'Editar tuit' se expanda hasta el desarrollo gratuito.