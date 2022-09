Chanel sobre embarazo, colabs, parejas de sus amigos, Benidorm Fest o política: ¿Mentiría o diría la verdad?

Disney+ ha estrenado la nueva versión de Pinocho en la que Chanel ha colaborado poniendo voz al tema central en la edición hispana. La estrella azul es el tema con el que se ha convertido en chica Disney y está encantada.

Esta es la primera canción que hemos escuchado de ella tras su archiconocido SloMo con el que participó en Eurovisión. Desde entonces, sus seguidores andan como locos esperando su nueva música. Se ha especulado con la posibilidad de colaboración con Alejandro Sanz o Rosalía. Pero ella va con calma y está centrada en su carrera en solitario y prepararla lo mejor posible.

Y mientras llega ese disco que tanto esperamos y aprovechado lo que da de sí Pinocho hemos querido jugar con ella. Si algo que todo recuerda de este personaje es su nariz que no deja de crecer y crecer a medida que se multiplican sus mentiras. Hemos querido saber si la de Chanel crecería mucho en determinadas situaciones.

¿Mentir o decir la verdad?

Por ejemplo, si tuviera que decirle a su chico Bastián, que su última canción con Museum, su proyecto con Berta Vázquez, no le ha gustado, ¿se lo diría o le mentiría? O si se quedara embarazada y la prensa filtrara la noticia antes de que ella lo confirmara, ¿mentiría o diría la verdad?

Y si hablamos de Benidorm Fest que ha puesto en marcha su nueva edición, hemos querido saber si diría la verdad o no si no estuviese de acuerdo con el jurado. No se ha cortado y se ha mojado y si me preguntas si su nariz es crecedera… te diré que, mejor, echa un vistazo al vídeo que, a lo mejor, hasta te echas unas risas.