‘The miseducation of Lauryn Hill’: siete peculiaridades de un disco único

Que Lauryn Hill pasó a la historia con tan solo 22 años, es un hecho irrefutable. Como lo es que se convirtiera en la primera mujer en el hip-hop que marcó hitos nunca antes conseguidos. Además de sus cinco Grammys o de los 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, existen otros muchos hechos memorables, y menos conocidos, que rodearon el primer y único álbum de la ex Fugees. El 12 de septiembre de 1998, salía a la venta The Miseducation of Lauryn Hill, un disco sin precedentes que sacudió al mundo, pero del que Sony Record, tras la escucha de una primera versión, dijo "¿Qué mierda es esto?".

1. Un embarazo muy creativo

Más de un año empleó la artista en hacer su primer álbum. Además de otras circunstancias en su vida, hubo un factor determinante en la creación y en la inspiración de The Miseducation: el embarazo de su primer hijo: "Cuando una mujer está embarazada, su pelo y sus uñas crecen, pero a mí, lo que me creció fue la mente y la habilidad para crear. Tenía el deseo de escribir con una capacidad que no había experimentado desde hacía tiempo. No sé si es algo hormonal o emocional… tenía mis sentimientos a flor de piel en esa época".

2. El romance con Wyclef Jean

Durante ese proceso inicial de composición, Hill decía en Ebony: "Cada vez que me hacían daño, cada vez que estaba decepcionada, yo aprendía y escribía una canción". Las letras del debut de Lauryn, estaban impregnadas de las turbulencias que vivió cuando estaba con los Fugees - y que desembocaron en su ruptura en 1997. Según contaba Wyclef Jean en su autobiografía, 'Purpose', la verdadera razón de esa disolución fue la problemática relación sentimental que mantenía con Hill y el hecho de que ella mintiera sobre la paternidad de su primer hijo.

Ambos habían mantenido un romance desde los primeros días de The Fugees, que continuó aun después del matrimonio de Jean con Marie Claudinette. Dice Wyclef que cuando Hill se quedó embarazada de su primer hijo, Zion, intentó convencerle de que el niño era suyo: "En ese momento algo murió entre nosotros. Yo estaba casado y Lauryn y yo seguíamos manteniendo un 'affair', pero ella me hizo creer que ese bebé era mío. Y eso no podía perdonárselo". Según el haitiano, eso fue lo que provocó la ruptura de The Fugees: "Ella dejó de ser mi musa. Nuestro amor estaba acabado".

3. Las presiones para que abortara y la guitarra de Santana

Ese primer hijo de Hill – y los cuatro siguientes - era de Rohan Marley, hijo de la leyenda del reggae, Bob Marley, con quien la cantante había empezado una relación sentimental en 1996, cuando estaba de gira presentando el exitoso The Score con los Fugees. El bebé, Zion David, nació en agosto de 1997, y la canción To Zion, incluida en el disco, es un emotivo tributo de Hill a su pequeño. Una carta de amor que detalla con contundente franqueza las presiones que sufrió para que antepusiera su carrera a su maternidad… en definitiva, para que abortara. Marley contó en Rolling Stone: "Acabó teniendo ese hijo mío, mientras otros le decían que tenía que abortar. Todas esas canciones, son sobre sus experiencias".Y mientras Lauryn le canta una nana a su bebé, la guitarra de Carlos Santana suena dulcemente.

4. Rodeada de los nietos de Bob Marley

Aunque se grabó en diferentes estudios (Nueva York, Miami), la mayor parte se hizo en los Hope Road Studios, en Kingston, Jamaica, construidos por la leyenda del reggae, Bob Marley. Estar en esa casa creó un paisaje de magia. "Quería un lugar en el que sintiera buenas vibraciones, en el que estuviera rodeada de mi familia, y ese sitio fue Tuff Gong". Muchos miembros de la familia de Marley estaban presentes durante la grabación. El ingeniero de sonido, Gordon "Commissioner Gordon" Williams, recuerda la grabación de Lost ones: "Era nuestra primera mañana en Jamaica y vi a todos esos niños rodeando a Lauryn, gritando y bailando. Lauryn estaba en el cuarto de estar, cercano al estudio, con unos quince nietos de Marley en torno a ella, los chicos de Ziggy y de Stephen y de Julian, y empezó a cantar el verso rap y los chavales empezaban a repetir la última palabra de cada frase".

5. "¿Qué es esta mierda?"

Según contaba Rohan Marley en Rolling Stone: "Lauryn y su madre llevaron las primeras versiones del álbum a Sony Records y ellos dijeron 'Esto es música anodina, poco arriesgada (coffe table music). ¿Qué es esta mierda?. Esto es música insípida'. Así que ella cogió su mierda y salió de allí"

6. La 'mala educación' de Lauryn

¿Por qué Lauryn decidió atribuirse esa 'mala educación' de la que hacía gala el título del álbum?. En realidad, hacía referencia a un libro titulado 'The Mis-Education of the Negro' de Dr. Carter G. Woodson, un trabajo de 1993 denunciaba el adoctrinamiento cultural a los jóvenes afroamericanos en los colegios. La población negra, decía, estaba siendo condicionada, haciéndola sentir sentir inferior, haciendo que creyera que solo valía para ser subordinada y sumisa, con una posición de dependencia en la sociedad.

7. Un trabajo de grupo… a pesar de los créditos

En el libreto de Miseducation, en su mayoría, todo el repertorio aparecía acreditado a Hill: en la producción, en la composición o en los arreglos. El sello quería que fuera algo al estilo de Prince. Pero, en realidad, fue un gran trabajo de grupo… de un grupo de cuatro músicos conocidos como New Ark que interpuso una demanda de 50 páginas contra Hill, su manager y su sello. Finalmente, se llegó a un acuerdo extrajudicial… y con el desembolso de 5 millones de dólares quedó zanjado el asunto.

NUNCA

Después de convertirse en la primera artista de hip hop que conseguía cinco Premios Grammy en una sola noche; o de vender 20 millones de copias en todo el mundo; o de ser la primera mujer que ganaba un Grammy en la categoría de Álbum del Año; o de ser la primera artista de hip hop que aparecía en la portada de la revista Times y otras muchas publicaciones, entre otras muchas cosas, uno se pregunta ¿Como es posible que Lauryn Hill no volviera a hacer nunca otro álbum?. En 2018, 20 años después de su debut, ella misma lo explicaba en Best Life: "Lo más extraño es que nadie de mi sello me ha vuelto a llamar y ni me ha preguntado cómo podían ayudarme a hacer otro álbum. Nunca. Nunca", dijo la artista. Y reiteró: "¿He dicho nunca?. Sí, NUNCA".