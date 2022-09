El K-Pop aterriza por primera vez en la Semana de la Moda de Nueva York

El K-Pop es un fenómeno imparable. Y es que cada vez son más los que caen rendidos ante el talento de los artistas que han llevado el pop surcoreano a otro nivel.

Lo cierto es que no solo BTS y BLACKPINK son los que han conseguido que millones de personas escuchen su música en todo el mundo. Otros muchos grupos de idols se han convertido ya en referentes para las nuevas generaciones que quieren dedicar sus vidas también a la música.

Uno de estos grupos es NCT, que ahora además ha demostrado que sus integrantes tienen talento de sobra como para aterrizar también en otras industrias. En este caso, en la de la moda.

Jeno, miembro del grupo, va a ser el primer idol en participar en la Semana de la Moda de Nueva York. En concreto lo hará en el desfile de la marca del diseñador Peter Do. De hecho, será el que abra la pasarela con su colección Primavera/Verano 2023.

"Fue un elección natural que Jeno abriera el show. Jeno encarna al hombre de Peter Do: multifacético, seguro de sí mismo y pionero", ha explicado Do en un comunicado.

Pero lo cierto es que Jeno no será el único en subirse a la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York. Gracias a la asociación con SM Entertainment, su compañera Seulgi de Red Velvet estará disfrutando del show desde la primera fila. Del mismo modo, Shohei y Eunseok, también de SM Entertainment, formarán parte de la presentación este 13 de septiembre junto a Jeno.

Peter Do ha dejado claro que siente mucho "respeto por estos artistas porque dedican mucho tiempo a su oficio y la gente simplemente no lo ve". "Pocos se dan cuenta de la intensidad de lo que pasa tras bambalinas para conseguir el producto final; es muy similar a la moda así que me identifico mucho con ese proceso. [...] Estamos orgullosos de asociarnos con el líder en el k-Pop para ayudar a escribir el futuro de la moda", añade.

Los fans de NCT y, en definitiva del K-Pop, estarán muy pendientes al desfile del diseñador este 13 de septiembre.