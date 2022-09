Consigue una entrada doble para disfrutar de Rock Circus en Madrid

¿Quieres disfrutar de uno de los espectáculos más grandes que llega a Madrid esta temporada? ¡Estás de suerte! LOS40 te invita a Rock Circus en el Recinto Ferial Ifema de Madrid. Del lunes 12 al viernes 16 de septiembre repartiremos cuatro invitaciones dobles cada día. ¡Para que disfrutes del show con quien quieras el próximo 7 de octubre!

Es muy fácil participar: solo tienes que enviar un mail al correo electrónico 40madrid@los40.com contándonos por qué te gustaría disfrutar de este show. Así que ya sabes, si te gustan los clásicos de este género y los espectáculos llenos de adrenalina, ¡Rock Circus es para ti y tienes las entradas al alcance de tu mano! Consulta todas las bases legales del concurso aquí.

Sobre Rock Circus

Rock Circus es un show único perfecto para los amantes del rock. No se trata de un espectáculo común, ¡ni mucho menos! Se trata de juntar un concierto en directo con los números más espectaculares del circo. Podremos ver a trapecistas, malabaristas, acróbatas y bailarines compenetrándose perfectamente con la música de los temas más legendarios de la historia del rock. iss, Metallica, The Rolling Stones, Iron Maiden, Guns N’Roses, Queen, Led Zeppelin, John Lennon, Red Hot Chili Peppers, David Bowie, AC/DC o The Doors, son solo algunos de los grupos que suenan en el show.

Por supuesto, este show tendrá una banda de rock en directo, que pondrá al público a bailar y cantar. ¡Una auténtica locura!

El show está dirgido por Sheila García, una artista con más de 18 años de experiencia en el mundo del entretenimiento. Además, cuenta con una coreografía de Alberto Sala, quien ha trabajado en Factor X UK y Dancing With The Stars.