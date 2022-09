David Broncano vuelve a La Resistencia y se lleva una gran sorpresa con la nueva cara de Grison

La Resistencia ha vuelto con su nueva temporada y Quevedo fue el invitado que habló con David Broncano en el primer episodio que trajo muchas sorpresas. Presentó una prensa hidráulica (que no tuvo mucho éxito), un puesto de kebab o una tirolina que baja desde el palco del teatro al escenario. Sin embargo, lo que más sorprendió al presentador fue la vuelta de Grison con unos retoques estéticos que nadie se esperaba.

Al saludar a los músicos que tocan en directo, no pudo aguantar los comentarios que tenía para el guitarrista por su cambio físico. Lucía una piel muy estirada y con el labio hacia abajo. “¿Qué te pasa a ti?”, le preguntó David, a lo que Ricardo Castella bromeó diciendo que “es un pequeño paseo por el Museo de Cera. Es 'Grison Beatbotox”.

En un principio, el músico negaba que se hubiese hecho nada, pero todo el público veía algo diferente: “Hay algo raro de verdad, ¿lo estáis viendo todos?”, preguntó el de Jaén a los asistentes que afirmaban que sí, aunque Grison seguía sin decir nada.

PERO QUÉ HICISTE GRISON!!! QUÉ TE HAS HECHO EN LA CARA!! pic.twitter.com/vdXgcrRCWZ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 12, 2022

“Nada, no me he hecho nada, he estado haciendo ejercicio, estoy más delgado, moreno”, respondía. Pero Broncano no podía quedarse callado y bromeó sobre su nuevo rostro: “Si te dejas el pelo largo rubio, eres Susanna Grison”.

Finalmente, el aludido explicó lo que se había hecho durante las vacaciones: “Pensaba que no se me notaba mucho. Me he hecho una blefaroplastia, me he estirado un poquito. Me he puesto un poquito de ácido hialurónico, pero me lo he hecho hace poco, va bajando”.

Entre el público se escucharon comentarios que decían que “se había pasado”, algo con lo que Broncano estaba de acuerdo. “Vaya pedazo labios tío, yo no puedo trabajar así. Te has tirado un año diciendo que me he puesto bótox y ahora vienes tú como Kiko Matamoros”, comentó el presentador entre risas.

Lejos de ofenderse, Grison afirmo que él se veía bien y no se arrepentía de nada a pesar de que Castella dijera que “había compartido jeringuilla con Leticia Sabater”: “Yo me veo guapo, además, me han llamado para un par de programas de colaborador”. Las bromas e insinuaciones de que el presentador lleva botox es uno de los temas estrella, lo que podría haber catapultado esta situación. De momento habrá que esperar para saber si es cierto o simplemente ha sido parte de un maquillaje que ha querido animar la vuelta del programa.