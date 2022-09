Rafa Pabón nos habla de su relación con J Balvin, Anitta y Becky G y del éxito de ‘Todo De Ti’ de Rauw

Rafa Pabón se ha convertido en uno de los mayores referentes de la escena de la música urbana a nivel internacional. Temas como Mía, Me Matas y Como Tú suman millones de reproducciones, así como también las canciones que ha compuesto para otros grandes artistas. Sin ir más lejos, Todo De Ti de Rauw Alejandro.

Ahora el artista aterriza con Qué Swing junto a Chimbala y Bulova, que ha levantado de la silla a todo el que la ha escuchado. En LOS40 Urban hemos charlado con él acerca de este nuevo lanzamiento, de sus retos por cumplir, de la composición de canciones para otros artistas, y más. ¡Descúbrelo!

Pregunta (P): Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Llegas con Qué Swing con Chimbala y Bulova. ¿Por qué los eliges para colaborar contigo en este tema?

Respuesta (R): Fue un tema que desde el primer día que hice sentía que esas eran las personas que iban por la esencia que le dan. Soy fanático de Chimbala y de Bulova y ciertamente yo dije que si iba a hacer un dembow quería que fuese diferente, que tuviese otra esencia, que no se pareciese a nada de lo que estaba pasando y, aparte, quería hacerlo con estas dos personas porque sé que le iban a dar ese toque que le hacía falta al tema.

P: Tiene unos sonidos muy pegadizos y tiene ya más de un millón de reproducciones. ¿Consideras que eres consciente de que te escucha toda esa gente o te cuesta creerlo?

R: No estoy pendiente. Hago música para que llegue a donde tenga que llegar. Creo que si uno se pone a mirar los números uno se vuelve esclavo de ellos. Es como que uno se pone en otro mecanismo. No hago música por tener números, sino para que la gente se lo disfrute baile y se lo goce. Y para que cada tema sea una experiencia, así que no me fije en nada de eso.

P: Tu hermana participa en Qué Swing dirigiendo el videoclip. Sois una familia de talentos. ¿Cómo forma parte la música de vuestras vidas desde que sois pequeños?

R: Yo desde pequeño si había un talent show salía diez veces haciendo muchas cosas. Siempre me ha gustado la música. He estudiado música desde los 7 años, practicaba percusión, leía música, trompeta también. Es algo que desde bien pequeño lo tengo. No venimos de una familia que hace música. O sea en mi familia nadie hace música. Vengo de una familia de escritores, de una mamá psicóloga, de un papá mediador de conflictos que es escritor también. Mi abuelo era escritor, mi tío era escritor. Yo creo que por ahí está la cosa.

P: Mezclas muchos sonidos. ¿Hay alguno con el que te sientas más cómodo?

R: Me siento cómodo cuando me salgo de lo mismo. O sea tú me pones a mí un género que yo no haya hecho y me va a motivar más que hacer lo mismo que está sonando por ahí. Yo creo que siempre fusionar y probar algo nuevo me va a motivar más para hacer música y meterle.

P: Te hemos visto de fiesta con Anitta, Becky G, J Balvin. ¿Cómo es una fiesta con ellos y Rafa Pabön?

R: Siempre la pasamos súper bien. Con Balvin tengo una súper relación. Anitta es mi hermana, es súper pana mía y ciertamente siempre que salimos la pasamos cabrón. O sea, creo que hay una súper buena química. Salimos ya sin ser artistas. Salimos como personas. Nos la pasamos súper bien.

P: ¿Se viene colaboración?

R: Sería nítido. La realidad es que no hablamos de trabajo. Yo por ejemplo con Anitta, somos súper panas y no hemos hecho... o sea sí hemos hecho música, pero es bien poco lo que hablamos de música. Igual con Balvin. A Becky G la conocí allí. Súper nice, súper buena gente. Admiro su trabajo también. Pero sí, ciertamente vienen un par de cositas por ahí que ya mismo les estaré diciendo.

P: Escribes canciones para otros artistas. ¿Cómo es tu método de trabajo?

R: Cada tema tiene un proceso distinto. No hay ningún tema que tenga el mismo proceso. A la hora de yo escribir para otro artista principalmente me gusta que esté el otro artista y que compartamos ideas porque yo tampoco quiero imponer lo que quiero hacer ni tampoco quiero dejarme llevar completamente por lo que el otro artista quiera hacer, sino combinar nuestras dos mentes y hacer algo que cambie el juego. Entonces, a la hora de, por ejemplo, un Todo De Ti es un tema que se trabajó desde cero completamente. Y fue algo que nos disfrutamos mucho. Rauw y yo tenemos mucha química para escribir, o sea siempre que nos juntamos salen cosas bien grandes así que ciertamente no nos esperábamos lo grande que iba a ser este tema. Aunque sí sabíamos que iba a ser algo grande porque nos estábamos saliendo de lo que estaba pasando. Ese factor de no hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo fue lo que dio el resultado.

P: ¿De cuál de todas las canciones que has compuesto para otros te sientes más orgulloso?

R: Si te digo que no es Todo De Ti te miento. Sí me gustan un montón de temas, me gusta Desenfocao también de Viceversa. Tengo muchos temas que le he escrito a gente muy importante para mí que estoy loco que salgan como Chayanne, Ricky Martin, Miranda... estoy súper ansioso de que ya salgan esas producciones en las que he tenido la oportunidad de trabajar porque ciertamente me hacen mucha ilusión porque me salto de lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí. Son retos para mí personales.

P: A la hora de crear una canción, ¿sabes que va a ser un éxito?

R: Nunca. Yo creo que nunca. Tengo esa expectativa con todos los temas pero no hago temas buscando el éxito. Hago temas, fluyo con la música me la disfruto y que la gente decida. En la realidad todo lo que yo hago para mí es un palo, a mí me encanta, y pienso que está brutal pero tampoco lo fuerzo. Que pase lo que tenga que pasar. No estoy mirando los números. No estoy buscando ser número uno. Busco más que la gente se identifique con lo que hago, que les llegue mis letras, que bailen y las disfrute. Y dejar un legado, no que sea una carrera de un momento sino de muchos años.

P: ¿Hay algo que nos puedas desvelar de lo que se venga después de Qué Swing?

R: Después de Qué Swing venimos con una colaboración bien interesante que estoy loco que la gente la escuche. Venimos con Pedro Capó en un tema que se va a salir. Sé que nadie se espera lo que vamos a hacer, es un ritmo diferente y salimos ahora ya mismito en octubre.

P: ¿Cómo definirías a Rafa Pabön?

R: Música. Rebelde. No sigo las normas, no me gusta seguir las tendencias. Me gusta traer cosas nuevas a la mesa. Proponer cosas y básicamente eso. Estoy bien comprometido con lo social. Me gusta mucho utilizar mis plataformas como un recurso para llevar un mensaje siempre y cuando se pueda. Me considero rebelde en la industria. Me considero que no sigo el camino de nadie, me gusta crear mi camino y abrir paso para que otros sigan el camino que estoy haciendo.

P: ¿Qué retos te quedan por cumplir?

R: Me gustaría en algún momento de mi carrera ganar un Grammy, poder trabajar con Juan Luis Guerra. Si trabajo con Juan Luis Guerra ya me puedo retirar tranquilo. Que la gente le llegue lo que estoy haciendo y se identifiquen con mi música. Con eso me conformo y puedo vivir feliz.