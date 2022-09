Charlie USG: “Yo he tenido mucha suerte, pero te tienes que levantar del sofá y buscarla”

Si estos últimos años has paseado por las calles de Madrid, concretamente cerca de nuestros estudios en Gran Vía, puede que el nombre y la voz de Charlie USG te suenen de algo. Si no, ya te lo presentamos en LOS40. Y es que este madrileño de 20 años ha pasado muchas tardes cantando versiones del panorama pop más actual para los viandantes de la capital -esquivando, unas veces; y recibiendo, otras, varias multas por parte de las autoridades locales-.

Desde que tenía 15 años, este joven artista callejero se ponía rumbo hacia la zona más céntrica de Madrid, guitarra y altavoz en mano, con el objetivo de sorprender y hacer pasar a los peatones un buen rato, interpretando en un principio solo un par de canciones que se había aprendido en bucle. Hacía esto confiando siempre en que esa perseverancia y tozudez que le caracterizan, con la cantidad justa de fortuna añadida que se necesita en estos casos, le llevarían a cumplir uno de sus sueños: sacar un primer single y embarcarse en una carrera musical de la mano de una de las compañías discográficas más importanes de nuestro país.

Pero antes de lanzar su primer tema original, hubo muchas anécdotas y muchos intentos por parte de Charlie de pertenecer a la industria musical. Historias que recogen desde líos con la policía y amenazas hasta momentos inolvidables con artistas como Marlon o Lola Índigo, que al oírlo interpretar sus propias canciones se sumaron a cantar con él en plena calle (o invitarle a uno de sus shows como hizo Cepeda), así hasta llamar la atención de una gran major como es Warner Music Spain, y ficharlo dentro de su catálogo como artista emergente.

De momento, Charlie USG tiene muy poquitas canciones en el mercado. Desde principios de abril de este año, cuenta con un total de tres: Gran Vía 82, Me da igual y la última, Lo que nunca te dije, las cuales tan solo son el principio de un proyecto más grande que verá la luz el próximo 14 de octubre, un EP titulado Todo lo que por fin me atreví a decirte.

Sobre su último sencillo, sus futuros sueños y su historial como cantante callejero hemos hablado con el propio Charlie. ¡Sigue leyendo y entérate de todo lo que nos ha contado!

Sobre su último tema y su primer EP

Pregunta (P): ¿A quién va dirigido tu último single Lo que nunca te dije y cómo ha sido la acogida del mismo?

Respuesta (R): Va de un momento que todo el mundo ha vivido. De cuando estás enamorado de una persona pero, como siempre, no sabes si es recíproco o no y al final, por cagón o por cobarde, no dices nada y pierdes a esa persona... Algo que nos ha pasado a todos, vaya. De momento va super bien. En general, he sacado pocas canciones pero la gente las está acogiendo super bien, y es algo que no me lo esperaba, la verdad.

P: ¿Irá incluido en tu próximo EP Todo lo que por fin me atreví a decirte?

R: Voy a sacar un EP en octubre, recopilando las anteriores y dos canciones inéditas. Saldrá en físico en tiendas. Super guay todo.

P: ¿Son todo canciones autobiográficas?

R: Sí, todo es autobiográfico. Muchas veces me junto con Jonathan y Neva que son dos increíbles compositores y artistazos para componer las canciones, pero sí, la canciones son 100% autobiográficas.

P: ¿Cómo definirías tu estilo?

Yo creo que es muy real y muy sincero. No me las quiero dar tampoco de flipado, pero cuando tú escuchas una canción, lo que hace que te quedes en ella es que empatices con lo que cuenta. Más allá de lo que suene y a la hora de componer, las canciones [que hago] son muy sinceras y muy claras con el mensaje, lo que hace que quien las escuche empatice muy bien con la canción. Entonces, eso. Yo creo que es una manera muy sincera de componer y muy directa.

P: ¿Cuánto tiempo llevas esperando este momento?

R: Se remonta a cuando tenía 15 años, que empecé a tocar en la calle. Justo debajo de las oficinas de LOS40, de hecho. Empecé a tocar en la calle y desde ahí siempre he tenido las ganas de querer sacar algo y mostrar que no solo sé cantar canciones de los demás, sino que también sé hacer cosas mías que realmente suenen bien. Yo sabía que tenía potencial pero me faltaba el equipo para poder sacarlo adelante. Al final, nadie hace nada solo en esta vida. De la calle me fichó Warner y a partir de ahí, todo para arriba.

P: ¿Cuáles son los planes de Charlie USG de cara a acabe el año/al año que viene?

R: De momento, solo el EP en octubre, ver cómo es la acogida... Evidentemente, más tarde sacaré un disco y luego una gira... A ver cómo va eso. De esto, suponiendo que no me haya muerto y que todo vaya bien.

P: ¿Puedes adelantarnos si harás alguna gira de conciertos?

R: Me muero de ganas por hacer eso, pero de momento hay que esperar un poquito. Cuando salgan más canciones y haya un poco más expectación... pero vamos, que sí.

Sobre sus orígenes como artista callejero

P: ¿Cuánto ha cambiado tu vida desde que lanzaste ese primer single: Gran vía 82, en comparación a como era antes?

R: Es lo típico que se dice, pero de verdad que ha sido como una película. Ha sido todo demasiado rápido. Yo empecé, como ya he dicho, con 15 años a tocar en la calle y estuve tres años o así haciendo esto, siempre echado por la policía, que era como la mayor mierda del mundo ahí. Y, de repente, cuando vi que a alguien que trabaja en la industria le gusta lo que hago, ya no solo a la gente sino alguien que se dedica a eso... Algo en mi cabeza cambia.Veo que existe una posibilidad de poder dedicarme a esto por completo y, jolín, no sé cómo decírtelo pero las cosas que antes veía que eran una locura de hacer y que yo me dejaría todo mi dinero en poder hacer, yo ahora lo hago gratis, porque me lo paga Warner Music, me paga ir al estudio, las producciones, cosas así.… Y me siento ahora mismo como estar dentro de la televisión ahora mismo.

P: ¿Qué ha supuesto para ti firmar un contrato discográfico con Warner Music?

R: Se lo digo siempre a mi equipo, me siento super, super agradecido. Cada vez que sale una canción les doy las gracias a todos por confiar en mí. Y, literalemente, para mí es un regalo. Porque he pasado de tener solo la calle a que me fiche una de las dicograficas más grandes. Es un regalo. Estoy muy agradecido y lo siento como si no fuera mío, ¿sabes? He tenido muchísima suerte.

P: ¿Cómo pensabas que era la industria musical por fuera y cómo es la industria por dentro, ahora que formas parte de ella?

R: Yo pensaba que era todo muy falso (ríe)... Que el artista no hacía nada, se lo dejaban todo hecho y que al final las relaciones que había entre la gente [de la propia industria] eran pocas. Pero con el tiempo que llevo aquí dentro me he dado cuenta de que lo que hace la discografica es amplifiacr el trabajo del artista, no le da nada hecho, sino que cuando más haga el artista, más podrá hacer la discográfica por él. Yo por lo menos trabajo muchísimo. Y, luego también, que se conoce todo el mundo dentro, que es algo que no tenía ni idea. Y todo, todo el mundo se lleva super bien, o es lo que parece. Al final puedes pedir favores a casi todo el mundo.

P: ¿Echas de menos tocar en la calle? ¿Volverás a hacerlo?

R: La verdad que sí, echo de menos el cantar a la gente. Lo que no echo nada de menos era cómo era perseguido por la policía aun teniendo todos los papeles en regla. Y sí, aún no lo he hecho pero voleré a hacerlo de forma esporádica.

P: ¿Qué es lo que te ha brindado tocar en la calle?

R: Yo siempre he sido muy caradura y muy lanzado para todo. Lo de la calle no era algo que pudiera darme vergüenza, porque era tocar al aire, al que le gustase se paraba y al que no, no. Lo que me ha dado la calle ha sido la persistencia, ser muy pesado e insistente con lo que te gusta. Yo siempre lo digo: He tenido muchísima muchísima suerte, pero la suerte no llega a tu sofá.Te tienes que levantar del sofá para buscar esa suerte. Y eso es lo que me ha dado la calle.

P: ¿Qué es lo más loco que te ha pasado?

R: Me han pasado muchísimas cosas. Desde la primera vez que fui a tocar, que un músico, Luquitas Puentes me vio y me ayudó y me instruyó, que era yo muy principiante. Me regaló una guitarra y me ayudó muchísimo; hasta que otros musicao me amenzaran con navajas, y escupiéndome y de todo y luego de la policía, simplemente por estar tocando con todos los papeles, que se pararan más de 5 patrullas de los municipales, para poner una multa.

P: ¿Alguna anécdota positiva de la que siempre te acuerdes?

R: Una vez estaba tocando en Preciados cuando aún se podÍa tocar allí. al principio no se paraba mucha gente, pero un día había justo un sintecho con un labrador sentado enfrete de mí y seguí tocando. Cuando acabé, se me acercó esta persona sin hogar y todo lo que había conseguido ese día me lo echó a mí en la funda de la guitarra. Yo le dije: "No hombre, ¿qué hace? Por favor. No, no, no". Me dijo que, de todo el tiempo que había estado viviendo en la calle, este había sido el único momento que había sentido que volvía a pertenecer al mundo. Me contó que a la gente de la calle nadie les mira, ni les habla y llega un momento en el que se sienten invisibles. Que gracias a ese mini concierto se sintió otra vez dentro de la sociedad. Me quedo con eso.

P: ¿Tu familia siempre te ha apoyado?

R: Mis padres al principio... Bueno. Yo hice todo lo de la calle a escondidas: me saqué el permiso y me compré el equipo sin que lo supieran. Y de repente un día, con 15, les vino su hijo diciendo, "oye que me voy a tocar a la calle". Me dijeron que no, que estaba loco, pero yo me fui igualmente, como ya he dicho soy muy cabezota. Me dijeron que no, yo fui, me puse a tocar y vi a dos personas con gabardinas, sombrero, así tapados con bufandas y vi que eran mis padres que me habían ido a espiar y a ver cómo me iba. Cuando vieron que aquello iba bien ya me animaron. Ahora están a tope conmigo.

