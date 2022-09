Joe Jonas se une a Khalid en ‘Not alone’ para la BSO de ‘Devotion’, su debut en el cine

Mientras esperamos la llegada del tan esperado nuevo álbum de estudio de Jonas Brothers que lleva dos años tomando forma, Joe Jonas ha presentado su nueva canción que es una colaboración junto a Khalid y que formará parte de la banda sonora original de la película Devotion que se estrenará el próximo mes de noviembre.

El tema será uno de los que cerrarán la escena de créditos del largometraje y llevará por título Not alone. En su creación han participado tres de los grandes nombres de la industria musical del momento. Ya os hemos dicho que Khalid y Joe Jonas están delante del micrófono pero también hay que contar con Ryan Tedder que compone y produce la canción.

"You’re callin’ out my name/ You are not alone/ I’ll watch over you/ Won’t let you go/ You’ve gotta know/ You’re not alone" se escucha decir en la canción al dúo que ha demostrado la química que tienen y cómo la unión de sus talentos es capaz de dar forma a una canción vibrante que pone fin a casi un año y medio de sequía de 'sonido Jonas'.

La buena noticia para los seguidores de los hermanos es que Devotion supondrá el estreno en la gran pantalla de Joe Jonas en el que será su primer papel en el cine. Tendremos que esperar hasta el 23 de noviembre para verle dando vida al piloto Marty Goode en un reparto que completarán Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Thomas Sadowski, Serinda Swan...

Sin embargo lo que no será es la primera colaboración de Joe Jonas en los apartados musicales del cine ya que han sido frecuentes en los últimos años sus colaboraciones con diferentes proyectos cinematográficos de diferente corte a los que ha aportado su particular propuesta sonora. Ya en 2018 pudimos escucharle en la canción It's party time para la tercera entrega de la saga Hotel Transylvania y en 2021 fue el responsable del tema Go it alone para Rumble.

Junto a Jonas Brothers, con DNCE, en solitario, en el cine... No cabe duda de que Joe Jonas es un artista polifacético y muy prolífico capaz de cumplir con una agenda repleta de compromisos además de disfrutar de su recién formada familia.