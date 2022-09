Así ha cambiado Grison desde la primera temporada de ‘La Resistencia’ hasta ahora

Marcos Martínez, más conocido como Grison, saltó a la fama nacional por ser el guitarrista de La Resistencia. Empezó a la sombra de Ricardo Castella y mucho más comedido. Pero sus bromas sin pelos en la lengua y sus comentarios descarados en mitad de las entrevistas se han acabado convirtiendo en un sello del programa de Movistar+.

El joven ya es uno de los colaboradores más queridos por los seguidores del espacio y eso que llegó siendo un completo desconocido. Le descubrió Ricardo cuando trabajaba en una tienda de dependiente y el televisivo llegó para comprar. Le hizo gracia y le propuso trabajar con él. Todo un acierto.

Así que desde 2018, cuando se estrenó La Resistencia, le ha cambiado la vida por completo. Pero no solo la vida, también la imagen.

A continuación mostramos cómo lucía en cada una de las seis temporadas del programa:

Grison, en 2018

Ricardo Castella y Grison, en 2018 (primera temporada) / Movistar+

Grison en 2019

Grison, en la temporada 2 de 'La Resistencia' / Movistar+

Grison en 2020

Grison, temporada 3 (confinamiento) / Movistar+

Grison en 2021

Grison, en la temporada 4 de 'La Resistencia' / Movistar+

Grison en 2022

Grison, en la temporada 5, cuando presentó por la ausencia de Broncano / Movistar+

Grison en la actualidad

Grison, en la actualidad, temporada 6 de 'La Resistencia' / Movistar+

Al arrancar la temporada 6, este mes de septiembre, Broncano paralizaba todo para preguntarle qué se había hecho en la cara: "Pensaba que no se me notaba mucho. Me he hecho una blefaroplastia, me he estirado un poquito. Me he puesto un poquito de ácido hialurónico, pero me lo he hecho hace poco, va bajando", confesaba.