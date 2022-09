Led Zeppelin y su pelo largo o Morrissey “oliendo a carne”: los 5 ‘plantones’ al público más delirantes

Poco antes de su actuación en Estoril, Elton John se fue a dar un paseo para relajarse. Pero nunca más volvió. Dejó plantados a 1.250 fans porque algunos habían demorado su cena más de lo deseado. Morrissey llevaba diez minutos cantando en el Festival de Coachella cuando notó "el olor a carne quemada" y se marchó furioso. Liam Gallagher no apareció en el primer concierto de Oasis en Estados Unidos: estaba comprándose una casa. A los chicos de Led Zeppelin no les dejaron bajar del avión en Singapur: anularon su actuación porque… ¡tenían el pelo demasiado largo!. Y a Maroon 5 les anularon sus dos shows en China porque el teclista envió un Tweet felicitando al Dalai Lama en su 80º cumpleaños.

No es lo habitual. Cuando un concierto se cancela, suele ser por razones de peso: enfermedad, mal tiempo, problemas técnicos… pero algunas veces las actuaciones se suspenden por motivos asombrosos que se escapan a la comprensión de cualquiera.

1. Elton John: Una cena que se alagó demasiado

El 13 de Septiembre de 2000, Elton John dejó plantados a los 1.250 fans que habían pagado 215 € por su entrada (cena + concierto) poco antes del inicio de su actuación en el Casino de Estoril. El show estaba previsto que comenzara a las 11.00 pm, pero poco antes, el artista les dijo a los organizadores que se iba a dar un paseo para relajarse. En realidad lo que hizo fue montarse en su jet privado y volar rumbo a su casa sin cantar ni una sola nota. ¿Por qué lo hizo?.

Supuestamente, se acercaba la hora del concierto y el recinto solo estaba medio lleno (las entradas estaban agotadas). La mitad del público – muchos eran prominentes oficiales del gobierno, presidentes de banco, editores de periódicos nacionales – permanecía tranquilamente en el comedor, terminando su cena VIP, y no se levantó lo suficientemente rápido para acudir a su cita con la estrella. A Elton John le dio una rabieta. No le gustó nada esa "falta de interés" y se esfumó sin más. Así lo decía el manager del Casino, Mario Assis Ferreire a la radio portuguesa: "Nunca regresó y nunca dio ninguna explicación".

2. Morrissey: Aquí "huele a carne quemada"

Morrissey es un reconocido activista por de los derechos de los animales. En 1999 canceló una actuación en Dresde, Alemania, porque descubrió que el recinto en el que iba a cantar había sido antiguamente un matadero. Y no fue la única vez que el ex componente de The Smiths suspendía un show por sus convicciones. Una vez, diez minutos después de empezar a cantar, decidió marcharse furioso del escenario del Coachella porque le llegaba "el olor a carne quemada".

Como devoto vegetariano, en Reikiavik anuló un concierto porque no cedieron a sus demandas: "Me encanta Islandia", dijo en un comunicado, "y he esperado mucho tiempo para regresar, pero me marcharé por el ansia de sangre de los carnívoros caníbales del Harpa Concert Hall". En realidad, de lo que se quejaba era de que los responsables de la sala se hubieran negado a dejar de vender carne durante su actuación.

3. Oasis: Liam Gallagher estaba comprándose una casa

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, siempre fueron una fuente de altercados, a menudo, relacionados con sus actuaciones. En 1996, Liam no apareció en el primer concierto de la gira de Oasis por Estados Unidos. Al principio se pensó que, quizá, estaba enfermo. Sin embargo, Noel confesó la verdad: Liam se había ido a comprar una casa. Estas fueron sus declaraciones a The New York Times: "El primer concierto era en un estadio de 16.000 localidades, y el cantante no se presentó. Eso nos produjo una herida mortal en América. ¿Johnny Rotten (Sex Pistols) se hubiera ido a comprar una casa poco antes de un tour por América?".

Efectivamente, la banda se estrenó en Chicago sin Liam, que se había quedado en Inglaterra para buscar una nueva casa, mientras Noel le sustituía y se ponía al frente del micro. Fue un tour maldito para los de Manchester, ya que terminaron cancelando los últimos conciertos en medio de rumores de ruptura

4. Led Zeppelin: El pelo demasiado largo

Algunas veces, no son los "caprichos" de los artistas los culpables de que no se celebre una actuación. Hay ocasiones en las que las políticas estrictas de un país hacen que fracase el evento. Fue el caso de Led Zeppelin. Estaba previsto que el 14 de Febrero de 1972, la banda inglesa ofreciera un concierto en Singapur. Su avión privado aterrizó, con Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones a bordo. Pensaban que les iban a recibir con los brazos abiertos. Pero ni siquiera les permitieron bajar del jet. El control fronterizo se lo impidió y les negaron la entrada en la isla asiática.

Como escribió Stephen Davis en 'Hammer of the Gods: The Led Zeppelin Saga': "No solo no les permitieron entrar en el país, ni siquiera les dieron permiso para salir de avión, así que tuvieron volar de regreso a Londres". ¿Por qué? ¿Tuvo que ver su reputación de caos y desenfreno? ¿Sus letras? ¿Su 'rock and roll way of life'?. Pues no. Ahora viene la increíble explicación: ¡Fue por su pelo! ... simplemente, era demasiado largo.

5. Maroon 5: El 'cumpleaños feliz' al Dalai Lama

También en el continente asiático, concretamente en China, a los chicos de Maroon 5 tampoco les dejaron cantar. En 2015, los intérpretes de 'Moves like Jagger' habían programado dos bolos en Shanghai y Pekín. Pero el grupo se encontró con que ambos shows fueron cancelados en el último minuto. El gobierno chino había rescindido su invitación. Aunque no ofreció ninguna explicación oficial, coincidió que el teclista de la banda, Jesse Carmichael, había puesto un tweet en el que "cantaba el 'happy birthday' al Dalai Lama por sus 80 cumpleaños". (El líder político y espiritual del Tibet vive en el exilio desde 1959 y mantiene una relación conflictiva con el gobierno chino).