Demi Lovato desvela que ‘Holy Fuck’ será su última gira: “Ya no puedo hacer esto”

Demi Lovato lleva dentro de la música desde 2007 cuando debutó en la película Camp Rock, demostrando, con solo 16 años, el gran talento que poseía. Con el paso de los años su estilo ha cambiado por completo, tanto musicalmente como estéticamente, por lo que la estadounidense ha mandado un mensaje a sus seguidores que ha revolucionado las redes.

En una historia de Instagram explicó que estaba “tan enferma que no puedo levantarme de la cama”, algo que puso en alerta a sus fans. No ha dado más detalles sobre su enfermedad, pero desde entonces ha borrado todos los stories de su cuenta oficial y su entorno más cercano no ha dado más detalles.

Demi Lovato antes de subir al escenario / Instagram

Antes de su concierto en Chile, explicó que no podía seguir trabajando así: “Ya no puedo hacer esto. Esta próxima gira será la última. Los amo y gracias chicos”. Al parecer, la cantante continuará su tour Holy Fuck hasta que sea posible, ya que en una foto en el backstage dijo: "Apenas tengo voz, apuntaré mucho el micrófono a la audiencia esta noche".

Esta noticia ha roto el corazón de muchos seguidores que dicen que “no será lo mismo sin las canciones de Demi Lovato”, un icono para toda una generación. Sin embargo, la artista está luchando para poder terminar todos los conciertos que tiene pendiente, pidiendo ayuda a los fans que acudan a ver su show: “Voy a poder hacerlo para ustedes. Necesitaré ayuda para cantar así que canten fuerte para mi bbs!!”, explicó junto a emojis enfermos.

Demi es una de las artistas que defiende la salud mental y prioriza el estar bien antes que cualquier otra cosa. Es por esto que ha cumplido con sus consejos y ha decidido lo mejor para ella. Hay que recordar que, con solo 19 años, le diagnosticaron bulimia, autolesión, adicción y trastorno de bipolaridad, problemas con los que Lovato ha luchado durante toda su vida.

Ahora ha llegado el momento de darse prioridad y centrarse en estar sana para poder superar todos los problemas con lo que ha tenido que vivir desde los 16 años. Aunque sea un duro golpe para todos sus seguidores, estamos seguros de que comprenderán por lo que está pasando su referente y la apoyarán en todas las decisiones que tome.