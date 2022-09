SEGA anuncia ‘Like a Dragon: Ishin!’ y lleva la serie ‘Judgment’ a Steam (PC)

SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio han anunciado hoy nuevos títulos en la conferencia de prensa de Ryu Ga Gotoku Studio que ha tenido lugar en Tokio en la antesala de la feria Tokyo Game Show 2022. Like a Dragon: Ishin! se lanzará a nivel global el 21 de febrero de 2023 y los thrillers de acción Judgment y Lost Judgment ya están disponibles en steam. Ryu Ga Gotoku Studio también ha desvelado Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name que se comercializará en todo el mundo en 2023, además ha mostrado un avance de Like a Dragon 8, la secuela de Yakuza: Like a Dragon, que se comercializará en 2024.

Like a Dragon: Ishin! se lanzará el 21 de febrero de 2023

¡El capítulo que faltaba de la serie de RGG llega a Occidente! La epopeya samurái de Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon: Ishin! se lanzará a nivel global el 21 de febrero de 2023 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam.

En la década de 1860 en Kuo, la lucha de un solemne samurái por la justicia puede cambiar el curso de la historia de Japón para siempre. Desenvaina tu espada y únete a la revolución en esta acalorada aventura histórica.

Participa en un combate visceral que combina armas de fuego y espadas de la época feudal mientras los jugadores cambian entre cuatro estilos de combate diferentes: Espadachín, Pistolero, Bailarín Salvaje y Luchador. Una pormenorizada lista de armamento variado marca la transición histórica entre la lucha clásica con espadas y la guerra armada moderna, mientras los usuarios entrenan y mejoran las habilidades para desbloquear capacidades aún más poderosas.

¡No paramos con los anuncios hoy!

Like a Dragon: Ishin llegará el 21 de febrero de 2023 a PS5, PS4, Xbox Series X|S, XB1 y PC (Steam).😍



También han desvelado Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (2023), Like a Dragon 8 (2024) y la serie Judgement para Steam. 👏 pic.twitter.com/5ULoP2K5wD — PLAION España 🐥 (@PLAION_ES) September 14, 2022

Un glosario opcional en el juego complementa el contexto de la base histórica de las personas, los lugares y los eventos que aparecen en Like a Dragon: Ishin!

Like a Dragon: Ishin! amplía a su predecesor de 2014, exclusivo para Japón, con soporte de localización, contenido totalmente nuevo, gráficos remasterizados con gusto y capacidades mejoradas para las modernas plataformas bajo el motor Unreal Engine 4.

Todas las reservas anticipadas digitales llegan con tres armas legendarias adicionales: la katana Kijinmaru Kunishige, los cañones del barco negro y la katana legendaria de Tsuyano Usukurenai. Las reservas anticipadas de la edición Digital Deluxe en todas las plataformas conceden cinco días de acceso anticipado a partir del 17 de febrero de 2023.

La edición estándar incluye la copia digital de Like a Dragon: Ishin! y la edición digital deluxe incluye la copia digital de Like a Dragon: Ishin!, el acceso anticipado a partir del 17 de febrero de 2023 y seis descargables únicos que amplían aspectos cosméticos, el armamento, los desafíos y mucho más de Ryoma.

Judgment y Lost Judgment llegan hoy a Steam

Los exitosos thrillers de acción negra Judgment y Lost Judgment ya están disponibles en Steam. De la mano del equipo que trajo la aclamada serie Yakuza, llega la serie Judgment, que sigue al abogado caído en desgracia Takayuki Yagami en su búsqueda de redención y para defender a aquellos que la ley no protege.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name se lanzará en 2023

Kiryu vuelve a la acción en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, que se lanzará en 2023. Esta clásica aventura de acción de alto octanaje de RGG arroja luz sobre la perspectiva de Kiryu tras los acontecimientos de Yakuza 6: The Song of Life que conducen a Like a Dragon 8.

Like a Dragon 8

¡La esperada secuela de Yakuza: Like a Dragon aterrizará en 2024!