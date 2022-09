Ryan Reynolds se somete a una operación de urgencia tras detectarle un pólipo

Nadie se imaginaría que una apuesta con un amigo podría salvar una vida. Pues ha sido el caso de Ryan Reynolds, quien se ha sometido a una cirugía muy importante tras unas pruebas de colonoscopia donde le encontraron un pólipo. El actor de 45 años nunca habría pensado que perder fuera a prevenirle de una enfermedad que, a día de hoy, es la segunda mayor causa de muertes en hombre de Estados Unidos.

Todo comenzó como un juego junto a Rob McElhenney, con quien es dueño del equipo galés de fútbol Wrexham AFC. El objetivo de ese pacto era concienciar a los habitantes de Estados Unidos, especialmente a los hombres de más de 45 años, a que se debían someterse a ese tipo de pruebas para evitar daños a la larga.

Reynolds, al haber llegado a la edad establecida para los estudios, aceptó que le grabaran mientras se hacía una colonoscopia que duró 25 minutos en un hospital de Nueva York. En un vídeo difundido a través de las redes sociales, el intérprete de Linterna Verde explica cómo “un paso tan simple” puede llegar a “salvar vidas”.

Lo que no se imaginaba es que el doctor que estaba realizando el procedimiento le descubriera un “pólipo extremadamente sutil” en el colon derecho que fue intervenido de inmediato. "Esto podría salvarte la vida. No estoy bromeando, no estoy siendo demasiado dramático. Por esto es precisamente por lo que se hace este procedimiento. No tenías síntomas”, le dijo el médico al actor mientras mostraba el tejido.

"Normalmente nunca habría hecho esto delante de una cámara para que fuese compartido. Pero no todos los días se puede dar visibilidad sobre algo que puede salvar vidas", aclaró tras la intervención. "Esto es suficiente motivación para mí para dejar que una cámara se introduzca por mi trasero", bromeó, mostrando que el sentido del humor es lo último que se pierde.

Su amigo y socio, a pesar de haber ganado la apuesta, decidió también someterse a las pruebas. En su caso le encontraron tres pólipos que “no eran un gran problema, pero sin duda fue bueno que los encontráramos temprano y los extirpáramos".

Con esta campaña han querido recordar la importancia que tiene encontrar este tipo de patologías que pueden ser tan perjudiciales para la salud: "El cáncer de colon se puede prevenir", decía el final del vídeo difundido por Reynolds. "Si tienes 45 años o más, pregúntale a tu médico acerca de hacerte una colonoscopia. ¡Y ayuda a Rob y Ryan a acabar con el cáncer!".