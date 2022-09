Karra Elejalde denuncia en El Hormiguero la autocensura del cine español y la adicción a internet

Karra Elejalde ha sido uno de los invitados esta semana en El Hormiguero antes de que Lali Espósito pisará el plato. En su visita ha ido a presentar su nueva película, La vida Padre, que saldrá el próximo 16 de septiembre. En el filme interpreta a un cocinero vasco que sufre de amnesia y se reencuentra con su hijo tras 30 años separados.

A lo largo de su charla con Pablo Motos, se han tratado temas en torno a esta línea: el debate que hay en torno a la gastronomía convencional o más moderna, el odio del actor a la cocina desde pequeño e, incluso, presentó su plato estrella. Todo esto antes de que el actor se pusiera crítico con lo que envuelve a la sociedad actual.

Autocensura en el cine

Uno de los temas que ha dado que hablar ha sido la autocensura que sufren los guionistas del cine español. “Ahora no nos dejarían hacer Airbag”, explicó Motos. Momento que aprovechó el actor para revelar que otros guiones que no son tan duros no acaban prosperando en la industria.

“No, no nos la dejarían hacer, no encontraríamos una plataforma o una cadena, porque, posteriormente a Airbag, hemos creado otros guiones no tan 'heavies' y no han prosperado”, matizó Karra, insistiendo en esa idea.

“Estamos viviendo un momento en el que ya no existe la censura, ahora ya somos nosotros quienes desde el guion nos autocensuramos para que el proyecto funcione”, explicó. También quiso hacer un alegato a favor de la libertad artística: “No puedes crear con el freno de mano echado. Cuidado, es cojonudo, pero no puede ser tan cojonudo. Es tremendo”.

Críticas a internet

Sus comentarios no se quedaron en el cine, ya que también criticó duramente el uso de internet y las redes sociales. “Nos estamos perdiendo en nuestros móviles, en nuestras escenificaciones”, explicó en cuanto a la adicción que está viviendo la sociedad por culpa de los teléfonos y estar conectados todo el rato.

"Quererte enterar de la realidad de la vida a través de Internet es un problema, porque hay un concepto que se llama algoritmo y, como te hayan pillado de qué vas y qué es lo que te gusta oír, preguntas y te contestan lo que quieres oír. Te reafirmas en eso". Para confirmar esto, explicó el ejemplo que habían probado en casa. " Mi hija y mi mujer preguntaron una misma cosa y a cada una le contestaron convenientemente. Eso es un problema muy grave porque perdemos objetividad, y eso es la leche", concluyó el actor.