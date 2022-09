Así es Estani, el cantante argentino que ha trabajado con María Becerra, Emilia o Bizarrap

Estanislao de Lera es un cantante emergente urbano que se está abriendo muchas puertas dentro de la industria musical. Esto se debe a sus dos facetas: artista y productor, ya que ha lanzado temas con grandes voces y está trabajando en discos como el de Robleis. Apuntaros su nombre porque nos va a dar mucho que hablar.

¿Quién es?

Estani tiene 24 años y nació en Bahía Blanca, Argentina. Con apenas unos pocos años de trayectoria ya ha conseguido grandes proyectos entre los que se encuentra su colaboración Rusherking, FMK y Emanero en `Bandido´. Además, acaba de firmar un contrato con Warner Music Argentina para llevar su carrera más allá.

¿Qué estudió?

A pesar de su pasión por la música, cuando acabó el colegio se inscribió en una carrera de economía, la cual cursó tres de los cinco años que duraba. “Mi vida se dividía entre ir a estudiar, cumplir con lo que la carrera requería y hacer temas. Yo en 2017 le produje un tema a Duki, pero no tenía noción de la industria ni de cómo vivir de la música", explicó el argentino.

Primer trabajo como productor

Su primer acercamiento formal a la música fue gracias a Duki, con quien tuvo la oportunidad de producir su primera canción. En este momento, Estani se enamoró de la industria gracias al artista urbano y a un amigo suyo que le enseñó el mundo de las batallas de gallos. Bizarrap también es uno de los artistas con los que comenzó a cantar, ya que fue quien contactó con él para producir una de sus letras y le invitó a viajar a Buenos Aires, momento en el que no quería irse de la ciudad.

En LOS40 Argentina desveló que cuando estaba en el colegio ya componía canciones, consiguiendo, más tarde, trabajar con artistas como María Becerra, Oriana Sabatini y Emilia Mernes, entre otras. Como él mismo defiende: “para que las cosas sucedan tienes que moverte”.

Primer evento en LOS40 Argentina

Estani ha pasado por LOS40 en vivo, un evento que se organizó en Argentina. Durante la entrevista, el productor ha contado cómo comenzó en la música y cómo fue mudarse a Buenos Aires para dedicarse a la música: “Hay que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, en el tiempo indicado, pero estando preparado para eso”, dijo, ya que, si luchas por lo que quieres y trabajas en ello, algún día estarás donde debes para conseguir una oportunidad.

Lo que más le gusta de poder dedicarse a la música es cantar en directo y estar con sus fans: “Lo que más disfruto de la música son los shows en vivo. Literalmente no hay una cosa que disfrute más”. Además, ha desvelado que en estos momentos está componiendo, creando un nuevo disco, produciendo y dando concierto en directo, pero no ve un problema estar en todos estos proyectos: “Como es una pasión no parece trabajo”.