¡Viva nuestra música! Cadena Dial entrega sus Premios Dial en una preciosa y emocionante gala

Somos unos privilegiados y tenemos que reconocerlo. Porque somos afortunados de vivir una de las etapas más espléndidas de la música de nuestro país. El mayor ejemplo son los Premios Dial 2022 que miles de personas vivieron en directo desde el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y millones de espectadores pudieron seguir en todo el mundo gracias a la retransmisión de TVE y del canal de Youtube de Cadena Dial. Una ceremonia que tuvo muchos acentos y que reivindicó la música en español. ¡Viva nuestra música!

Hasta 14 artistas de talla nacional e internacional se llevaron a casa el prestigioso galardón que entrega anualmente la emisora líder en música en español. Un listado que suma millones de discos vendidos, decenas de millones de entradas vendidas en miles de conciertos y miles de millones de reproducciones en las principales plataformas de streaming. Artistas de hoy, de mañana y de siempre como Alejandro Sanz, Ana Mena, Edurne, Sergio Dalma, Pastora Soler, Morat, Ana Mena, Antonio José, Dani Fernández, Manuel Carrasco, Laura Pausini, Manolo García, Mónica Naranjo, Álex Ubago y Carlos Rivera.

Fue precisamente el primero de esa lista el que abrió los shows en vivo y en directo con Mares de miel: "Quería hacer una versión especial de esta canción que abre el disco, con una batucada y un cuerpo de baile de aquí de la isla. Es mi manera de rendir homenaje a las islas y también a nuestra música". Y el madrileño fue también el primero en tocar premio. Su trayectoria, su increíble año en directo con Sanz en vivo y su última propuesta musical tuvieron el reconocimiento de manos de Laura Pausini y de Eros Ramazzotti. Casi 100 años de música en sus voces. ¡Casi nada!

Por casualidades del destino, Pastora Soler acaba de presentar Que hablen de mí y eso es precisamente lo que se hizo en la emocionante gala de los Premios Dial 2022. Porque la de Coria del Río nos tocó la fibra sensible dedicándole el premio a su hija que cumplía años y recordando los sacrificios personales que también hacen los músicos en sus carreras.

Calidad humana que hemos disfrutado durante muchísimos años como en el caso de Manolo García, quién también recibió su merecido reconocimiento con un Premio Dial, o de Sergio Dalma, otra auténtica leyenda viva de nuestra música. Chenoa resumió a la perfección su figura: "Yo canté con él Te amo, te amo y cuando me miraba se me olvidaba la letra". El responsable de Bailar pegados nos regaló una preciosa interpretación de Por amor al arte y el ex El Último de la Fila recordó en su discurso a todos los músicos que están empezando.

Tenerife vibraba con una increíble gala en la que la música era el hilo conductor que recorre muchos países de habla hispana que viven la pasión por la música como lo hacemos en España. Desde Colombia, Morat arrasó con su actuación de Llamada perdida, o desde Italia con Laura Pausini reviviendo sus 3 décadas de música contando historias en un emocionado discurso.

La historia de Carlos Rivera y Tenerife

Uno de los momentos más emocionantes de la noche que nos puso la piel de gallina y nos obligó a sacar el pañuelo para secarnos las lágrimas fue el discurso de agradecimiento de Carlos Rivera, ganador del Premio Dial Latino: "Buenas noches, Tenerife. Gracias Cadena Dial por dejarme estar otra vez cerca de nuestra gente. Hace un par de semanas viví el momento más triste de mi vida: perder a mi padre. No mucha gente sabe que yo me encontraba aquí en Tenerife cuando recibí esa llamada. Y yo creo que la vida no me dejaba que el último recuerdo de Tenerife fuera ese. Por eso hoy estoy aquí, para tener un mejor momento, celebrar la vida, celebrar el amor de la gente... Este premio va para mi papá que era mi fan número 1 allá donde esté".

El paso por el escenario de Carlos Rivera fue el pistoletazo de salida para los artistas emergentes de nuestra música que están triunfando en los últimos años. Antonio José recogió su testigo con el estreno de Sin buscarte y la canción Por mil razones y su cuarto Premio Dial, una cifra increíble para sus 27 años. 25 primaveras cuenta Ana Mena que nos hizo disfrutar con su Música ligera y recogió su primer premio con Cadena Dial de quien guarda la mejor anécdota de su vida: "La primera vez que yo me escuché en la radio por primera vez, fue en Cadena Dial".

La trilogía de jóvenes talentos lo completó Dani Fernández. El ex Auryn confesó que se sentía más cómodo cantando que hablando. Su personal discurso con homenaje a su abuelo dejó paso a su actuación con Dile a los demás. Una maravilla de sonido y de letra que puso al público a bailar para seguir celebrando nuestra música.

Adiós a los Premios Dial 2022

En el punto de mira de estas 'nuevas estrellas' está alcanzar un legado musical como el que dejó Álex Ubago que celebró en los Premios Dial 2022 su 20º aniversario en la música con un repaso a los éxitos que han marcado su carrera. El intérprete recibió el Premio Dial a la Trayectoria.

Manuel Carrasco, con su noveno Premio Dial / Cadena Dial

Y casi a la vez que el solista donostiarra ponía patas arriba la balada española, empezaba su paso por Operación Triunfo un artista que se ha convertido en el más multitudinario en directo: Manuel Carrasco. Viendo su show en la gala de Cadena Dial no es de extrañar. Tenerife se puso en pie.

Con los premios a Mónica Naranjo por su último y sorprendente proyecto musical (que no pudo recoger en persona) y a Edurne, que volvía a los escenarios después del problema que tuvo en la garganta, se puso fin a unos excepcionales Premios Dial 2022. Melendi puso la guinda a la noche con una actuación final repleta de consejos para vivir y ser feliz.

Por fortuna, ya queda un día menos para los galardones más importantes de la música en español. La cuenta atrás para los Premios Dial 2023 ha comenzado. ¡Viva nuestra música!