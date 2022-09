La 5ª edición de 'La isla de las tentaciones' trae novedades: más luces de la tentación, más drama

La isla de las tentaciones 5 está a punto de arrancar. Pese a que Telecinco no ha desvelado todavía cuál será la fecha de estreno del que ya es el reality favorito de muchos españoles ni ha dado alguno sobre su plan de emisiones, lo que sí ha hecho es empezar a promocionarlo y a presentar sus novedades.

Mediaset ha hecho públicos ya los nombres de los miembros de las cinco parejas que han viajado hasta el Caribe para poner a prueba su amor, el de todos los tentadores que han tratado de hacerles caer en la tentación y también ha desvelado un gran novedad en el funcionamiento del programa: se acabó la clásica luz roja de la tentación que señala en la villa contraria que alguien ha sido infiel y en su lugar llegan cinco nuevos focos de colores.

El programa ha querido mantener el misterio hasta el día del estreno y no ha explicado cuál será la función de cada uno de estos nuevos cinco colores que se incorporan a las villas: la luz verde, la roja, la rosa, la naranja y la azul. Sin embargo, nosotros nos hemos atrevido a hacer nuestras apuestas.

Rojo 🔴, azul 🔵, rosa 🌹, verde 🟢 y naranja 🟠 La luz de la tentación evoluciona a cinco colores 😱 ¿Qué significará cada uno? 🔥



👉 Próximamente, nueva temporada de #LaIslaDeLasTentaciones en Telecinco y @cuatro 🍎 pic.twitter.com/YkOgt7Niqo — Telecinco (@telecincoes) September 15, 2022

¿Un color de luz de la tentación por pareja?

Son cinco los colores que ha presentado Telecinco y cinco las parejas seleccionadas para formar parte de esta aventura, así que todo nos lleva a pensar que el programa podría haberles asignado un color a cada una de ellas y así, que sus novios o novias sepan en todo momento si son sus parejas u las de otros quienes están sobrepasando los límites establecidos.

Eso sí, dentro de esta opción también nos planteamos una variante: que cada pareja tenga asignado un color pero que sus miembros no sepan cuál es. Así, verían que, por ejemplo, el azul no deja de sobrepasar los límites, pero no sabrían de quién se trata hasta llegar a la siguiente hoguera. ¿Interesante? ¡A nosotros nos parece que sí!

¿Un color por cada tipo de pecado?

Otra de las hipótesis que nos planteamos es que la organización del programa le asigne a cada tipo de tentación un color. Es decir, que, por ejemplo, haga sonar la luz verde cuando alguien tontee mucho, la luz naranja cuando haya caricias y arrumacos entre una persona comprometida y un soltero, y la luz roja si alguien se va a la cama, etc.

¿Un color por cada número de veces que se haya sobrepasado el límite?

El último escenario que nos planteamos es que La isla de las tentaciones vincule los colores de la luz de la tentación con el número de veces que cada miembro de una pareja sobrepase los límites que su chico o chica ha marcado para él. Esto significaría que, por ejemplo, la primera vez que uno de los participantes haga algo que su pareja considera inapropiado, podría sonar la alarma vinculada a la luz de la tentación verde; la segunda la luz de color azul, la tercera la luz rosa y así hasta llegar a la luz de color rojo.

¿Y vosotros? ¿Qué creéis que pueden significar estas luces? ¡Os leemos en las redes!