Noah Cyrus reivindica la importancia de pedir ayuda para salir adelante: “Una sola conversación salva vidas”

Noah Cyrus acaba de estrenar su esperadísimo primer disco, The Hardest Parts, el cual sufrió un retraso por causas ajenas a la cantante el pasado mes de julio.Un álbum debut en el que deja salir su voz interior a la vez que sana su niña interior con respecto a pasadas experiencias personales, como sus problemas de adicción, de los que ya ha hablado en pasadas entrevistas.

Para este trabajo ha contado con Mike Crossey, productor que ya ha colaborado con Arctic Monkeys, Ben Howard o Jake Bugg, artistas que son grandes influencias en la música de la intérprete de Lonely.

Con motivo de este lanzamiento tan especial y lo que supone para su carrera, la joven se ha sentado frente a Zane Lowe y su programa de entrevistas en Apple Music 1 para hablar del proceso creativo del proyecto, su camino hacia la rehabilitacióny la relación con su familia.

La pequeña del clan Cyrus ha reivindicado sobre la importancia de pedir ayuda cuando te sientes vulnerable y tu salud mental se ve perjudicada. "Tienes que pedir ayuda. Tener una sola conversación salva vidas, solo una conversación. Sé que algunas personas no son tan afortunadas de tener los recursos que algunos de nosotros podemos tener, como psiquiatras y terapia. Entiendo esto y me duele que no todas las personas tengan este acceso, porque creo que es extremadamente importante. Pero hay formas de ayuda online, números a los que puedes llamar, conversaciones, personas en tu vida. Si eres un niño puedes hablar con un amigo en el colegio, o incluso con un adulto. Puedes acudir a un médico... alguien en quien realmente confíes. Si no confías en nadie de tu familia, no pasa nada. Si confías en otra persona, habla con ella. No pasa nada por no confiar en personas cercanas, si es así como te sientes. Lo que sientes es lo que sientes. Pero intenta conversar [sobre tus problemas y preocupaciones] con cualquiera, solo para que esos sentimientos fluyan y para llegar a algún sitio, solo para poder empezar", ha manifestado firmemente.

La influencia y significado de The Hardest Part en su vida



"Este álbum surgió en un momento en el que tuve muchos cambios en mi vida. A finales de diciembre de 2020 fue cuando decidí intentar dejar mi adicción a los tranquilizantes, a las pastillas recetadas, a los analgésicos, al Xanax. Esa era mi droga preferida. Estaba completamente metida en esa droga. Cuando ya había perdido toda la esperanza, toda la fe y toda la fuerza que tenía para seguir adelante, es cuando me derrumbé y pedí ayuda. Había estado negándolo durante mucho tiempo, había estado negando, negando, negando y alejándome, y finalmente dije: 'No puedo mentirme más'", relata Noah al locutor.

Tomó una decisión fundamental. "Llamé a mi terapeuta, al psiquiatra. Muchas cosas entonces hicieron clic y tuve la ayuda que necesitaba y que también merezco -y que toda persona con adicción o con problemas de salud mental merece-. Entonces, por esa época, conocí a un nuevo representante, quien es un componente fundamental para mí y para mi felicidad hoy en día, totalmente, y esto es algo que no ocurre muchas veces. Lo digo de verdad, siento que, por primera vez en mi carrera, realmente se piensa en mí y se cuida de mi bienestar y de quién soy. Quién soy personalmente y no como artista", continúa.

Noah Cyrus: Debut Album, Addiction, and Finding Her Sound | Apple Music

"No quería seguir viva"

Durante su rehabilitación, asegura que hay muchos asuntos personales que tuvo que poner en orden. "Lo he reconocido y definitivamente me estoy recuperando", afirma. Sin embargo, dice claramente que "no quería seguir viva. Estaba esperando el día en el que tal vez no me despertara. No savía hacia dónde iba. Hubo muchos momentos de miedo. Sólo sé que estaba tratando de evitar estar viva o tal vez evitar sentir la sensación de estar viva porque a veces estar viva era realmente doloroso".

Afortunadamente, Cyrus se encuentra en un buen momento anímico gracias a la ayuda profesional y al apoyo de su familia y de su equipo. "Llegar a donde estoy en este momento es algo que me ha sido difícil, la vida que llevaba no era fácil, la vida no es fácil para nadie. La vida de la gente es a la medida de cada uno y el dolor es a la medida de cada cual y su angustia es personal, pero es la primera vez en mucho tiempo que he tenido el sentimiento de felicidad pacífica y simplemente viviendo día a día e ir a dormir sin pensar en no despertar."

Hacer las paces consigo misma y comenzar un rumbo totalmente nuevo

Antes, cuando me enfrentaba a mi adicción, estaba agotada todo el rato. No tenía energía para crear, no tenía fuerzas para enfrentarme a la verdad, siempre estaba escribiendo. Creo que una cosa que siempre he mantenido igual acerca de mí, es lo sincera que he sido y lo honesta que he sido sobre lo que me pasa por dentro y sobre mi salud mental. Con mis fans, soy muy sincera sobre mi salud mental y mi crecimiento, y ha sido muy difícil para mí de cara al público. Pero tengo que transmitir todo esto en mi música, siempre he sido muy sincera con esto, he conocido a gente que me ha ayudado a sacar esto de dentro y a sentir que puedo escribir estas canciones de forma natural.

"A partir de ahora, creo que avanzar para mí, además de personal, es también musicalmente; con este álbum estoy haciendo las paces con la persona que pasó por todo aquello en los últimos tres, cuatro años. Tuve que hacer las paces con otras cosas para llegar a donde estoy ahora. Ahora tengo que hacer las paces completamente con quien yo era entonces", declara con la mirada puesta no tanto en el futuro, pero sí en vivir el día a día.

"Quiero crear música y arte bajo mis propias condiciones y según mis propios términos. Y quien esté de acuerdo con ello, me encanta de verdad. Si a la gente le encanta mi música, a mí me encanta que les guste, pero nunca más voy a conformarme conque sea solo eso. Solo quiero ser yo misma y escribir música. Adoro la música y me encanta escribir canciones".