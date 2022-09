Leo Rizzi rompe la inolvidable promesa de ‘Casablanca’ en su nueva canción: ‘No siempre quedará París’

Leo Rizzi vuelve a hacernos disfrutar con un nuevo single que mezcla el cine clásico con la moda más actual. No siempre quedará París hace referencia a la última escena de la película Casablanca, donde Humphrey Bogart le promete amor eterno y por encima de todo a Ingrid Bergman.

En este caso, el artista toma la frase "Siempre nos quedará París" para darle la vuelta y tratar así una de las razones más sencillas por las que puede acabarse el amor: los sentimientos cambian y las personas también. Ni más, ni menos. A veces no hay mayor explicación; es tan simple como doloroso para la otra persona. Y no hay nada que se pueda hacer más que respetarlo.

No siempre quedará París

Ya sé que te lo prometí

Pero al final

todo ha cambiado aquí

Dirigido por Sara Salmerón, el metacine es uno de los elementos más claros que aparecen en el videoclip que acompaña a la canción. La pareja protagonista ve la cinta que ya hemos mencionado. Es decir, encontramos una obra audiovisual (el film Casablanca) dentro de otra obra (este vídeo musical). Además, el intérprete de Amapolas también se convierte el cantante principal del videoclip alternativo diseñado para el karaoke al que acude. En definitiva, el metaverso de Leo Rizzi.

Aunque sea ilustrador y creador de cómics, Javi Beltrán es el otro actor que forma parte de este clip. Tanto él como Leo son la pareja que se rompe y se separa en el vagón de metro. Porque, a pesar de partir complicidad y escena en una habitación, el fotomatón y hasta en local de karaoke, a veces lo mejor es poner tierra de por medio y, como dice la canción, "mil kilómetros" de distancia.

Las reacciones a la canción no se han hecho esperar. "Temazo", "derrochas talento a raudales", "Amo", "Me encantas"... son solo algunos de los comentarios que ha recibido el autor entre sus posts de Instagram. ¿Y tú? ¿Has prometido amor eterno alguna vez? ¿Y has tenido que romper dicha promesa?