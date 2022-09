Desentraña los secretos de las islas misteriosas en ‘Atelier Ryza 3 Alchemist of the end and the secret key’

Koei Tecmo Europe y el estudio de desarrollo Gust Studios han anunciado la última entrega de su querida serie Atelier: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key. El último capítulo de la historia de Ryza sigue a la alquimista favorita de los fans, Reisalin Stout, y a sus traviesos amigos en su tercera aventura veraniega, ambientada después de los eventos relatados en 2021 en Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy.

El esperado JRPG se encuentra actualmente en desarrollo para Nintendo Switch, el sistema de entretenimiento PlayStation 5, el sistema de entretenimiento PlayStation 4, y en formato Windows PC a través de Steam, y su lanzamiento en toda Europa está previsto para el 24 de febrero de 2023.

En Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key, el guionista principal, Yashichiro Takahashi, encargado del guion del juego original Atelier Ryza, regresa a la franquicia para ofrecer un tener capítulo inolvidable de la serie Secret. La última escapada veraniega presenta a Ryza y a sus amigos disfrutando de su apacible vida en la isla de Kurken cuando se enteran de que ha aparecido un misterioso grupo de islas en las aguas cercanas. Resulta que estas islas, conocidas como Islas Kark, están teniendo un efecto negativo en su tierra natal, por lo que Ryza y sus amigos se ponen rápidamente a investigar. Pero cuando su investigación les lleva a una enorme puerta en las profundidades de unas extrañas ruinas, Ryza escucha una inquietante voz en su cabeza que quiere llevarla al “Código del Universo”. ¿Quién le habla y qué hay más allá de la puerta?

Al tiempo que descubren los misterios de las Islas Kark, Ryza y sus amigos explorarán cuatro regiones en un nuevo "campo abierto", ¡todas ellas explorables con transiciones fluidas! Mientras los usuarios viajan por estos hermosos y vastos paisajes y vistas, encontrarán misteriosas llaves que les ayudarán en su aventura. Hay varios tipos de llaves que se pueden encontrar y crear, útiles para la exploración, la síntesis y la batalla.

Bos Brunnen, un personaje recurrente en la serie Atelier Ryza, es ahora jugable como uno de los once miembros del grupo en #AtelierRyza3: Alchemist of the End & the Secret Key.



¡No te pierdas el tráiler! pic.twitter.com/LCty0719b8 — PLAION España 🐥 (@PLAION_ES) September 16, 2022

Cada llave tiene un efecto diferente, por lo que los jugadores querrán experimentar con ellas, ya que las claves para desvelar los secretos de la isla están en sus manos.

Además, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key permite el reencuentro de los usuarios con personajes de entregas anteriores, ¡y hace nuevos amigos fundamentales para la historia! Un total de once miembros del grupo aparecerán en esta última entrega, ¡una de las listas más grandes de la historia de la serie! En esta tercera aventura veraniega regresan la fiable y simpática Ryza, la inteligente y trabajadora Klaudia, el devoto investigador de las ruinas Tao, así como el humilde y sincero Lent. En los próximos meses se anunciarán más personajes.

Koei Tecmo Europe ha desvelado que también se lanzarán dos versiones de la edición especial del juego, una Caja Premium y una Caja de Colección Especial, disponibles exclusivamente a través de la tienda online de Koei Tecmo Europe. La Caja Premium del juego incluye un libro de arte, un poster de tela de tamaño B2 con una imagen de arte original, un conjunto de dos carpetas transparentes ilustradas, un amuleto en miniatura de personajes acrílico, un traje descargable de acceso anticipado para Ryza y una copia del juego, todo ello dentro de una hermosa caja de colección.

La versión imprescindible Special Collecton Box del juego, incluye todo el contenido de la caja premium, junto a un estuche original para llaves, un pergamino de pared de tamaño A1 con una pieza de arte original, una selección de colgantes acrílicos con las carátulas de cada juego de la trilogía y un conjunto de doce tarjetas ilustradas.

Aquellos que adquieran cualquier versión del juego, ya sea en formato físico o digital, durante las dos semanas posteriores al lanzamiento podrán descargarse un conjunto especial de siete trajes Summer Look. Estos trajes estarán disponibles para su adquisición más adelante.