Todo lo que sabemos del tercer disco de Aitana: singles, colaboraciones, nuevo look...

Aitana está trabajando muy duro en sus últimos trabajos: series, giras, nuevas canciones... Tiene la agenda llena de compromisos. En este momento está con su gira `11 razones + Tour 2022´, con la que está pasando por las principales ciudades españolas y, más tarde, saltará el charco a Latinoamérica. A pesar de todo lo que está dando que hablar, nosotros no nos olvidamos de ese nuevo disco que está en la recámara.

Será el tercer álbum de estudio de la cantante, ya que Tráiler era un EP donde nos mostró el gran talento que tenía. Ahora, después de lanzar nuevos temas y adelantarnos más información, vamos a recopilar todo lo que conocemos para que la espera se haga más amena.

Singles

Aitana ha sido una de las protagonistas en las listas de éxitos de nuestro país gracias a las canciones que nos está regalando. La última ha sido Quieres, junto a Emilia y Ptazeta con la que consiguió un nuevo disco de oro hace apenas unas semanas. Aunque ha presentado temas como Mariposas o En El Coche, aún quedan muchos hits por unirse a este nuevo proyecto.

Aitana, Emilia, Ptazeta - Quieres

Ella mismo lo explicó en sus redes sociales: “Está todo muy avanzado, pero sigo componiendo para el nuevo disco. Todavía queda un poquito, pero os va a flipar". Con esto solo nos dejó más ganas de conocer todos los detalles que formarán parte de su tercer álbum. Hasta el momento conocemos Mariposas, Formentera, Quieres, En el Coche o Mon Amour. Próximamente, la barcelonesa lanzará `Otra Vez´, un tema con el que sorprendió a todo su público en el primer concierto de la gira y del que todavía no se conoce la fecha.

Colaboraciones

En cuanto a las colaboraciones, la artista no ha desvelado grandes detalles, pero si tenemos claro que Ptazeta y Emilia formarán parte del álbum. La que no estará es la canción perdida con C. Tangana, un tema que grabaron cuando se estaba creando Spoiler y que seguirá guardada en un cajón. También Sangiovanni formará parte del disco con su colaboración en Mariposas o Nicki Nicole en Formentera.

Además de las que ya ha lanzado, existen muchos rumores de futuros trabajos con FMK y Big One, ya que han estado juntos en varios estudios de grabación. El artista argentino desveló en una entrevista para LOS40 Global Show que han estado trabajando juntos para crear una sesión, no una colaboración como tal. Todavía quedan muchas sorpresas por descubrir, ya que Aitana se declaró fan de XTAS1S, el último trabajo de Danna Paola.

Sonido

En cuanto al sonido y los ritmos con los que quiere trabajar, Aitana lo tiene claro: “Este nuevo disco lo estoy tirando un poco más por ahí, pero también me gusta el pop más urbano”. Al parecer, siente que las baladas no pegan tanto con lo que quiere transmitir en este proyecto: “¿Querríais una balada en el nuevo disco? No siento que pegue tanto con el concepto. Puede que el próximo disco, después del tercero, sea solo de baladas. ¿Qué pensáis?”, dijo en sus redes sociales.

Aitana - En el coche

Cuando dio la noticia de que estaba creando este nuevo álbum dejó claro cómo quería que fueran los sonidos protagonistas: “El nuevo disco va a ir en esa línea: más urbano y más electrónico, pero siempre dentro del pop que es lo que a mí me gusta y lo que sé hacer”. Parece ser que ya tiene muchas de las canciones preparadas y, aunque aún falten algunas confirmaciones, en este nuevo trabajo van a primar los sonidos pop con toques rock y dance que tanto le están funcionando.

Look

Aitana es una de las cantantes que con cada disco le gusta cambiar de look para señalar una nueva etapa importante para ella. Una lección que pusieron de moda muchas artistas como Rihanna y que le gusta seguir a raja tabla. Su última “transformación” ha sido este mismo verano, cuando se deshizo de su pelo largo y apareció con media melena, algo que sorprendió a todos sus seguidores.

Lo que nunca podría faltar es su famoso flequillo, un rasgo característico que, esperemos, nunca cambie. ¿Te imaginas a la cantante sin él? Nosotros tampoco. Quién sabe si con este futuro lanzamiento se anima a ponerse mechas o, incluso, cambiarse radicalmente el color. Lo que sí continúa demostrando es el buen gusto que tiene para la ropa, ya que en los últimos conciertos que está regalando nos ha dejado grandes outfits que cualquiera querría ponerse un día de fiesta.

Estaremos muy atentos a todo lo que explique la barcelonesa para no perdernos ningún detalle y seguir conociendo este nuevo proyecto que, esperemos, salga muy pronto.