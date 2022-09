El juicio de Johnny Depp y Amber Heard ya tiene película, y se estrena el 30 de septiembre de 2022

Durante el drama legal entre Johnny Depp y Amber Heard muchos coincidieron en algo: era tan interesante que daría para una película. Los giros, testimonios de testigos e incluso las pruebas aportadas terminaron por atraer la atención de miles de curiosos de todas partes del mundo, y eso -salvando el hecho de que se encontraban en un caso real en el juzgado- ha terminado por hacer realidad que se adapte al cine.

El estudio MarVista Entertainment se ha puesto manos a la obra durante este verano para llevarlo a la pequeña pantalla, rodando a contrarreloj para tener un buen resultado. Y lo han conseguido, porque ya tiene fecha de estreno oficial para el próximo 30 de septiembre de este mismo año.

La película, o más bien TV Movie, llevará por título Hot Take: The Depp/Heard Trial; y se centrará en el caso de difamación entre ambos intérpretes que acabó con ella condenada a pagarle a su exmarido 10,4 millones de dólares en concepto de daños. Y el camino hasta ello, por supuesto, fue de todo menos sencillo. Algo que asegura que vaya a enganchar a los que no siguieron el juicio día por día.

La mala noticia es que se estrenará en Tubi, una plataforma estadounidense de Fox, por lo que se desconoce si se podrá ver desde España. Eso sí, muchos ya esperan su estreno para ver el nivel de fidelidad a lo acontecido hace apenas unos meses, con una cercanía que pondrá a juicio la realidad con la que cuenten la historia.

Los actores para Depp, Heard y el resto del juicio

Al ser una dramatización, está claro que necesitan un reparto de actores y actrices para dar vida a los que protagonizaron el litigio más recordado de este 2022. La abogada de Depp será interpretada por Melissa Marty, mientras que la de Heard será interpretada por Mary Carrig.

En cuanto a los papeles principales, Mark Hapka será Johnny Depp y Megan Davis su exmujer; mientras que dirige Sara Lohman con guion de Guy Nicolucci. ¿Volverá el juicio al ojo del huracán público después de su estreno? Todo dependerá de cómo sea su inminente adaptación.