Alberto Chicote se ha casado y recibe la felicitación de Paula Echevarría o Florentino Fernández

Este viernes Alberto Chicote, uno de los chefs más populares de la televisión, anunciaba que se ha casado con la que ha sido su pareja las dos últimas décadas: Inmaculada Núñez. "Pues Inmaculada y yo... Ya", escribía junto a una fotografía en la que podíamos ver las manos de ambos entrelazadas luciendo sus anillos de casados.

Se conocieron en 2004. Chicote era el cocinero del restaurante Nodo e Inmaculada era la jefa de sala y, desde entonces, han estado juntos trabajando codo con codo, aunque han dejado pasar el tiempo antes de dar este paso.

Hace poco, el chef le contaba a Roberto Leal, en el programa Fuera de mapa, que entraba en sus planes pasar por el aro: "Me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado".

Y efectivamente, no han tardado mucho y han sorprendido a todos con esta revelación de la que no había noticias. Las felicitaciones no se han hecho esperar.

Paula Echevarría: Felicidades súper pareja! ❤️

Adriana Abenia: Viva! 🤗🤗❤️❤️

Florentino Fernández: Sois lo más!!! Vaya equipazo!!! Dos grandes!!! Muy-grandes!!! Os queremos mucho!!! ❤️

Paco Roncero: ¡Os queremos! 😍

Hermanos Torres: 🙌🙌🙌 amen 🙏

Paco Morales: Q bonito 😍 cuánto os queremos pareja ❤️🔥😍

María Oruña: Muchas felicidades❤️

Francis Paniego: Aupa!!! Muchas Felicidades

Percepción del tiempo

Poco después de compartir esa foto, subía otra en la que le veíamos acompañado por lo más de lo más del tenis español. “Me dice el móvil (así, por su cuenta) que de esta foto hace hoy 14 años. Pero yo recuerdo ese día, igual que otros, como ayer. Nos han pasado muchas cosas a todos, pero al final, al menos con quienes tengo más contacto, seguimos siendo los mismos. Y si, se me encoge el corazón cuando recuerdo a Juan Pablo, que para nosotros siempre fue el Sherif”, escribía.

Con esa percepción del tiempo no nos extraña que haya tardado tanto tiempo en dar el ‘sí, quiero’. Eso sí, fiel a sus principios, no ha compartido más detalles del enlace y ha mantenido los pormenores de la boda en la más estricta intimidad.