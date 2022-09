Estas son las mejores fotos de aves de 2022

La fotografía consiste en estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Pero si, además de toda la dificultad que ello supone, se le añade el factor de intentar retratar a un ave, generalmente en pleno vuelo, la complejidad se multiplica.

Eso es precisamente lo que hace que los premios Bird Photographer of the Year sean tan prestigiosos a nivel mundial. Este año, nada menos que 20.000 fotógrafos de todo el mundo presentaron sus imágenes de aves silvestres para optar a llevarse el premio. Y aunque la cuantía no es especialmente significativa (5.000 euros que se donan a una organización medioambiental de la elección del ganador), el prestigio que acompaña al certamen garantiza que la imagen ganadora ocupará los diarios de medio planeta.

Este 2022, el biólogo noruego Erlend Haarberg se ha impuesto gracias a la fotografía que encabeza esta noticia: una perdiz nival con plumaje de invierno sobrevolando el paisaje helado de Tysfjorden, en Noruega. Pero la decisión del jurado no ha sido fácil: el resto de las instantáneas presentadas son igualmente espectaculares. Por eso, en El Eco de Los40, te invitamos a disfrutar de ellas. ¿Cuál hubieras elegido tú?

Restos de la civilización

Cárabo norteamericano en un bosque de Oregón, EEUU. / Kerry Wu.

Color en pleno vuelo

Turaco de Schalow en el Maasai Mara, Kenya. / Aaron Baggenstos.

Pura seducción

Urogallo de las artemisas en pleno cortejo en Colorado, EEUU. / Ly Dang.

Rompiendo las olas

Cormorán moñudo sobrevolando las olas en la costa de Asturias, España. / Mario Suárez Porras.

Amor alado

Dos frailecillos en la Península del Labrador, Canadá. / Brad James.

Labores de vigilancia