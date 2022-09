Ibai LLanos repite Buscando el Amor, el “First Dates” del streamer

Ibai Llanos quiere comenzar la nueva temporada de septiembre por todo lo alto y lleno de amor. Por esto ha vuelto con su programa estrella: Buscando el Amor, su propia versión de “First Dates” que ideó en San Valentín de 2021. Gracias a la acogida que tuvo la primera edición decidió repetir con grandes invitados.

La primera temporada se grabó en los platós del programa de citas de Cuatro, pero para esta ocasión cambió las reglas para darle más emoción a las románticas citas que muchos esperan. Los streamer protagonistas han sido Komanche, Carola y Skain, que tuvieron dos pretendientas cada uno. Desde la semana pasada, las chicas que deseaban conquistar a los participantes, tuvieron un formulario abierto del que Llanos hizo una minuciosa selección.

Para presentar a las chicas, el influencer subió un vídeo reaccionando a las pretendientas que se presentaron al concurso. Finalmente, eligió a las seis mujeres que encontramos en Buscando el Amor, una decisión que no fue nada fácil.

`Buscando el amor´ / Instagram

Uno de los streamer más deseados es Skain, quien se hizo famoso cuando pasó de ser jugador profesional a comentarista habitual en la Liga de Videojuegos Profesional en League of Legends. Es característico en él reírse de sí mismo y aceptar las cosas con humor: “Algo de lo que me he dado cuenta es que cuando te tomas con humor cosas sobre ti mismo, como que abres mucho las puertas a nivel social”, explicó en el escenario final de la Superliga en IFEMA.

Gracias a su chispa fue uno de los pretendientes más solicitados en esta nueva edición y que más momentos nos ha dejado. ¿Quieres saber qué influencer salió con una relación o qué chica fue la afortunada? Tienes el programa completo en la cuenta oficial de Ibai Llanos.