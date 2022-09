Ricardo Gómez nos cuenta si estará en el final de ‘Cuéntame’: “No tengo confirmación oficial, pero...”

Cuéntame cómo pasó llega a su fin. Se sabe desde hace unos meses, cuando RTVE decidió no renovar la serie por una 23ª temporada, aunque abrió la puerta a tener un nuevo contenido en otra forma distinta a una nueva tanda de capítulos. Pero, ¿lo hará con uno de sus actores más importantes?

Ricardo Gómez, quien fue el mítico Carlitos durante 17 años y 19 temporadas, dejó la serie para centrarse en su carrera profesional como actor. No le ha ido tan mal, pues tan solo en este 2022 tiene pendiente de estreno la serie de La Ruta y ya está en cines con La casa entre los cactus, donde tiene un papel principal.

Siempre ha tenido la puerta abierta a volver, de hecho, su personaje siempre ha estado muy presente en las tres temporadas en las que no ha participado. Pero ahora que los planes de la cadena pública son tan claros con ponerle el broche de oro a su ficción estrella, la pregunta era obligatoria:

Daniel Grao y Ricardo Gómez: Adaptación de ‘La casa entre los cactus’ + el final de CUÉNTAME | LOS40

Como se puede ver a partir del minuto 5:04, retomamos la pregunta en una entrevista con él. En la mencionada La casa de los cactus, que adapta la novela del autor superventas madrileño Paul Pen, se tiene que poner de nuevo en un contexto de hace unos años, algo que nos hace rememorar su personaje en Cuéntame como niño-adoleste-adulto de la segunda mitad del pasado siglo.

Está claro que un cierre por todo lo alto sería reunir de nuevo a todos los Alcántara, y siendo él al que más echa de menos el público, su vuelta contribuiría a cerrar por todo lo alto la serie. Su respuesta, eso sí, dista mucho de algo claro: "No tengo yo una confirmación oficial del final de Cuéntame. Sí que leí las noticias que salieron, y demás, pero yo sé que la productora está trabajando en la renovación de la serie pero no sé nada de si será la última, o si no lo será, ni si en el caso de ser la última querrán contar conmigo, si no... Tenemos muy buena relación, y ya veremos lo que sucede".

Aun así, quisimos preguntarle por si él estaría en el final. "Hombre, si me proponen un final y quieren que esté, ¿por qué no?", nos respondió el actor. Está claro que no se puede saber aún si retomará en algún momento el papel de Carlitos Alcántara, pero ya se le puede disfrutar como el misterioso Rafa en La casa entre los cactus. Eso sí, los dos papeles no tienen nada que ver entre ellos.

La casa entre los cactus ya está en cines.