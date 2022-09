‘La isla de las tentaciones’ desvela la razón por la que no cambian la minúscula tablet de las hogueras

Telecinco ha presentado esta mañana, de martes, la quinta edición de La isla de las tentaciones. En una rueda de prensa a la que ha asistido LOS40 junto a otros medio.

A ella han acudido Sandra Barneda, Jaime Guerra - director de producción de Mediaset- y Juanra Gonzalo - director de Cuarzo-.

Todos ellos han asegurado que se trata de la edición "más mental" de las que hemos visto, en la que las parejas estarán más condicionadas por su imaginación y lo que piensan, que por lo que vean.

Las novedades con alarmas, emergencias y hasta expulsión

Como novedades, Guerra ha señalado las cinco luces de las tentaciones: cambia la luz de la alarma de la tentación y se multiplica por cinco. 5 luces, de 5 colores diferentes: rojo, azul, rosa, verde y naranja. Sin desvelar a lo que corresponde cada una.

Además, también se añadirán las hogueras de emergencia por primera vez en la historia. Se tratará de careos entre la pareja que prometen momentos impactantes. Uno de ellos, con una expulsión final, según han adelantado.

Como es sabido, los protagonistas serán las parejas y los solteros y solteras. A los que se añadirán "tres VIPS conocidos por todos". Así como una primera gala que será mucho más ágil que las que estábamos acostumbrados, ya que la separación y convivencia en las villas arrancará muy pronto.

El casting y la tablet, las grandes preguntas

Pero si los espectadores nos hacemos preguntas mientras vemos La isla de las tentaciones, seguro que dos de las más repetidas son: ¿Cómo hacen ese casting de parejas? y ¿por qué no les cambian la tablet por una pantalla más grande?

A ambas nos han respondido desde la cadena y la productora. Sobre cómo encuentras a los concursantes, han explicado que "no es nada fácil dar con ellos porque buscamos parejas de verdad, que se quieran y que quieran vivir la experiencia". Han confesado que siempre hay "gente que se nos intente colar sin éxito".

Mientras que sobre la tablet, tienen clara la razón de no ampliar la pantalla: "Es uno de los elementos del formato original y es importante que siga porque la tablet, al no ser muy grande, les obliga a prestar especial atención a lo que está pasando, a que todos se concentren y a que todos estén mirando lo que pasa, no solo con sus parejas, sino también con las del resto", aseguran desde Cuarzo.

Sandra Barneda, entre la pena y el orgullo

Como cada año, Barneda se ha mostrado ilusionada con poder emitir lo vivido en la edición, pero eso sí, advierte que vamos a vivir cosas que no habían pasado hasta la fecha:

"Es la primera vez que tengo que expulsar a una pareja, y es la primera vez que tengo que decirles que se vayan corriendo y que salgan de la hoguera. Es la primera vez que me dicen, porque yo no sabía realmente lo que estaba pensando, que salga todo el mundo" confesaba.

Nuestra querida @SandraBarneda guapísima y muy emocionada en la rueda de prensa de la nueva temporada de @islatentaciones 🔥 ¡Qué ganaaaas! #LaIslaDeLasTentaciones 🍎 pic.twitter.com/Tk8eR2UD0Z — Cuarzo Producciones (@CuarzoTV) September 20, 2022

Pero también para ella ha sido una edición que le ha tocado la fibra: "Es alucinante lo que vamos a ver. Yo me emociono varias veces", ha confesado. Y ha señalado un momento en especial: "Es de una persona que está totalmente rota y la capacidad que tiene en ese momento para hablar de la manera que habla a mí me gustó mucho. No habla desde la rabia, sino desde un lugar que es una lección que a mí me dio personalmente y que, creo, va a emocionar muchísimo. Para mí es uno de los grandes momentos de esta edición".

Por todo ello, la presentadora reconoce que estar en este formato le hace "mejor persona". Y le da pena dejar los debates de 'En el nombre de Rocío', pero también le alegra continuar en el reality.