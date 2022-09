LOS40 Classic te invita al preestreno exclusivo de ‘Moonage daydream’, el nuevo documental sobre David Bowie

Desde el momento de su anuncio, el inminente documental de David Bowie ha levantado una enorme expectación entre sus fans. Moonage daydream llega a los cines para mostrarnos la faceta más creativa del Duque Blanco, uno de los artistas más prolíficos e influyentes de nuestro tiempo. Contada a través de reveladoras imágenes, actuaciones y grabaciones musicales sublimes, y nunca antes vistas, la odisea cinematográfica experiencial de este largometraje dirigido por Brett Morgen que explora el viaje creativo, musical y espiritual de David Bowie.

La película está guiada por la propia narración del artista multicisciplinar y es la primera película aprobada oficialmente sobre el artista. Sabemos que entre los que escucháis LOS40 Classic cada día hay muchos fans de Bowie, por lo que queremos que seáis de los primeros en disfrutar de esta experiencia audiovisual en pantalla grande. Te invitamos a un preestreno exclusivo en los cines Yelmo Ideal (C/ Dr Cortezo,6 Madrid) el 29 de septiembre a las 19:30h.

‘Moonage daydream’, el nuevo documental sobre David Bowie. / Imagen promocional

Una banda sonora a la altura de Bowie

El álbum que acompaña a Moonage daydream presenta canciones que abarcan la carrera de Bowie e incluye material nunca antes escuchado, mezclas únicas creadas para la película, junto a diálogos del propio Bowie. La banda sonora, con abundantes grabaciones inéditas, ya está disponible en digital. La edición doble CD se publica el 18 de noviembre.

MOONAGE DAYDREAM – Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Los aspectos más destacados incluyen un variado en vivo inédito de The Jean Genie / Love Me Do / The Jean Genie grabado en el último concierto de Ziggy Stardust en Hammersmith Odeon en 1973, con Jeff Beck en la guitarra. Otras rarezas incluyen una versión temprana del favorito de Hunky Dory 'Quicksand' y una versión en vivo inédita de Rock 'n' Roll With Me del legendario Soul Tour de 1974.