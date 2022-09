Nicky Jam tiene claro quién es el artista de reggaeton “número 1 del planeta”

No cabe duda de que Nicky Jam se ha convertido en un referente de la industria de la música. Su propia historia ha inspirado a las nuevas generaciones de artistas que también quieren marcar un antes y un después en la escena.

Y es que hay canciones del puertorriqueño que se han convertido en auténticos himnos. Algunas de ellas las comparte con Daddy Yankee, con quien protagonizó una importante etapa de su carrera. Precisamente sobre él ha hablado en una entrevista con Billboard, en la que se ha deshecho en halagos con su compañero.

"Mi legado es mi historia, de donde vengo y los sacrificios por los que he pasado para estar donde estoy hoy. Los sacrificios que no solo yo he hecho, sino también el que han hecho mis compañeros como Daddy Yankee, Tego Calderón, Baby Rasta y Gringo, y más, para llevar el reggaeton a donde está hoy", declara.

Pero eso no es todo. El puertorriqueño también ha querido destacar el talento de Bad Bunny, artista que se ha convertido en la referencia de las nuevas generaciones. "El éxito de Bad Bunny, por ejemplo, es lo que me hace feliz porque me dejé la piel en 1994 para que otros artistas como él llenasen estadios e hiciesen historia. Sé que él se ha dejado la piel para estar donde está, pero su éxito también es el mío. Bad Bunny es el artista número 1 del planeta ahora mismo y me siento orgulloso de esto. Ese es mi legado", añade.

Nuestro protagonista solo tiene bonitas palabras hacia sus compañeros de profesión, con los que ha compartido algún que otro proyecto y han acabado sonando en todos los rincones del planeta. Con Daddy protagonizó Los Cangris, un dúo que comenzó a sonar a principios de los 2000 y que marcaron las bases del reggaeton en Puerto Rico.

Poco a poco ambos han ido escalando y se han convertido en leyendas del género, haciendo que precisamente artistas del nivel de Bad Bunny acaben mostrando su talento y triunfando también en todo el mundo.

Pero la historia de Nicky aún no ha terminado, ya que el intérprete de Sin Novia quiere seguir inspirando