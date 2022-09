Dabiz Muñoz se vuelve a coronar como el Mejor Cocinero del Mundo

Dabiz Muñoz se ha convertido en uno de los mejores cocineros del mundo gracias a sus restaurantes DiverXo, StreetXo, RavioXo o GotXo y a la variedad de platos vanguardistas que ofrece. Muchos han reconocido el talento que tiene el madrileño entre los fogones, por lo que ha sido coronado como el Mejor Cocinero del Mundo.

Estos premios se han abierto camino de una forma espectacular en el mundo de las listas gastronómicas, centrando su atención en los protagonistas: los cocineros y cocineras, sus inquietudes y su aproximación a la cocina. El evento se llevó a cabo el pasado martes 20 de septiembre en Madrid en una gala presentada por Carlos Latre. Completaron el podio el danés Rene Redzepi y el catalán Joan Roca.

Esta no es la primera vez que el chef madrileño es elegido para este premio, cuyo restaurante es único en la capital, cuenta con tres estrellas michelín y ocupa el puesto 20 en la lista 50 Best. Los votantes han reconocido que se trata de “una cocina personalísima, imprevisible e instalada en la excelencia que huye de mimetismos pese a asimilar influencias e inspiraciones dispares, desde corrientes coquinarias a un universo onírico propio que impregna cada visita a DiverXo de la emoción de una ruleta rusa y la convierte en un verdadero show. El lema está justificado: ‘vanguardia o morir’”.

“Es uno de los premios más especiales, ser reconocido por los compañeros es increíble. Me siento muy feliz”, ha reconocido Dabiz cuando ha recibido el premio a Mejor Chef y Mejor Chef Gourmet de la Ciudad. “Todos los chefs que están haciendo un gran trabajo en Madrid en los últimos años”, con esto ha reconocido el talento de grandes compañeros como Ramón Freixa, Juanjo López Bedmar, Mario Sandoval o Diego Guerrero.

“Qué noche, qué aventura. Gracias a Madrid, mi ciudad, la mejor del mundo. No me siento como el mejor chef del mundo, pero es un honor y algo maravilloso”, ha dicho Muñoz al recoger el premio. Tampoco podían faltar unas emotivas palabras dedicadas a su esposa, la presentadora Cristina Pedroche: “Sin ella no hubiera sido posible todo lo que hemos hecho en el XO estos años. Ocho años después me siento mejor cocinero y mejor persona”, tras esto ha invitado a su equipo a subirse al escenario para celebrarlo con ellos.