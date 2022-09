David Guetta intentará un triplete este sábado en la lista

Que David Guetta es el DJ más grande del mundo nadie lo duda. Y ha conseguido lo que es aún más difícil: mantenerse durante muchos años en la cima, publicando sin descanso un éxito tras otro. Actualmente está en lista con dos canciones: Don’t you worry, en la que colabora con sus amigos de Black Eyed Peas y Shakira (#3), y Crazy what love can do, junto a las cantantes Becky Hill y Ella Henderson (#22). Pues bien, no contento con eso podría hacer triplete este sábado, pues otro single, I’m good (Blue), a dúo con Bebe Rexha, es el candidato de la semana.

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue) [Official Lyric Video]

La historia del tema es bastante curiosa, porque se trata de una versión de Blue (da ba dee), de Eiffel 65, que fue número uno de LOS40 en agosto 1999. Pero es que otra canción que usaba aquel hit de eurodance como base, Some say, de la noruega Nea, también llegó a lo más alto de la lista, en ese caso en 2020. De nuevo sale a relucir el número tres: la del DJ francés y Bebe Rexha es la tercera versión que entra en el chart; ¿seguirá el camino de las anteriores? Por cierto, Guetta y Rexha ya se conocen de antes: en 2019 fueron número uno con Say my name, en el que también colaboraba J Balvin. En fin, un cúmulo de curiosidades dan más emoción si cabe a la posible entrada en lista de I’m good (Blue) este sábado, que se materializará si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40. ¡Mucha suerte!