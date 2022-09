Rauw Alejandro lanza una advertencia a sus seguidores: se viene nueva música

Los fans de Rauw Alejandro llevan desde mayo de este año sin escuchar música nueva de su artista favorito. La última canción que lanzó fue Party junto a Bad Bunny, que está incluida en el nuevo álbum del Conejo Malo Un Verano Sin Ti.

Pues bien. Según ha advertido el artista en sus redes sociales, esta espera va a llegar a su fin. Se avecina una nueva era musical y parece que lo hará cargada de éxitos.

"Nuevos proyectos, nuevas metas, nueva música. No importa lo que pase, mantente enfocado en ti, en los tuyos y agradecido por un día más de vida. Los quiero. att. Raulito", dice en la descripción de su última publicación en su cuenta de Instagram. La foto que le acompaña es una selfie que él mismo se ha sacado desde el asiento del piloto de su coche.

Rosalía ha aparecido entre las respuestas de esta publicación con un emoji de corazón y una sonrisa. ¡Qué bonito es el amor!

Pero aún hay más. Y es que esta noticia llega después de haber sido nominado en cinco categorías de los Latin Grammy de este año, algo que ha querido agradecer también en las redes aunque con un mensaje aclaratorio. Asegura que aunque su disco Vice Versa no haya sido nominado, es su Grammy personal, y que agradece la nominación de TrapCake Vol. 2, pero que no se trata de un álbum sino de un EP.

No obstante, su aparición en los Stories no ha acabado ahí. Ha asegurado que se avecina un tercer álbum de estudio, lo que nos indica que su regreso a las listas de éxitos va a ser inminente. "ALBUM 3 is coming", dice en la imagen que ha compartido.

Era evidente que esta noticia iba a revolucionar a todos sus fans, quienes se mueren de ganas por escuchar música nueva de su artista favorito. Parece que Rauw ha escuchado sus súplicas y se ha puesto manos a la obra con este nuevo proyecto. Tendremos que esperar para saber más de él, pero mientras tanto seguiremos pendientes a sus redes sociales para no perdernos ninguna novedad al respecto.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo nuevo de Rauw Alejandro?