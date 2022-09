‘Laura no está’, de Nek, ‘Maquillaje’, de Mecano, y otros Nº1 de la lista esta semana

Esta semana en La Máquina del Tiempo recordamos canciones que fueron número uno de la lista en las postrimerías del verano. Empezamos el repaso retrospectivo en 2021, y encontramos que el año pasado esa canción fue Todo de ti, de Rauw Alejandro. Ya había estado en primera posición dos veces en julio y otra en agosto, por lo que esta sería su cuarta y última semana de liderato. Ese tema, de marcado aire pop, fue el que más semanas estuvo en lo alto la temporada pasada.

Hace cinco años, el single que encabezó la clasificación por estas fechas (en concreto, lo logró el 16 de septiembre) fue Ok, la inopinada colaboración del DJ alemán Robin Schulz (famoso, además de por su música, por su costumbre de llevar siempre gafas oscuras) y el cantante británico James Blunt, el de You’re beautiful. En 2012, el número uno fue para Whistle, de Flo Rida.La canción del silbidito estaba incluida en su álbum Wild ones y fue número uno de ventas en muchos países, entre ellos Estados Unidos.

Si retrocedemos quince años (2007) nos topamos en el puesto de honor con The Corrs y Bono y When the stars go blue. Una colaboración más irlandesa que la cerveza negra a cargo de los hermanos Corr y el cantante de U2 que tuvo como protagonista una canción que no es de ninguno de ellos, sino del cantautor de country-rock de Carolina del Norte (EEUU) Ryan Adams (sí, el mismo al que en 2015 le dio por reinterpretar y grabar enterito, pero a su estilo, el disco 1989, de Taylor Swift). Hace veinte años, el 14 de septiembre de 2002, los mexicanos Maná se colgaron la medalla de oro con Ángel de amor, de su disco Revolución de amor.

Entramos en la recta final de la sección con dos clásicos en castellano. El primero, versión de una canción original italiana. Filippo Neviani, más conocido como Nek, conquistó la primera plaza en 1997 con Laura no está. Y terminamos nada menos que con Mecano. El trío de Ana, José y Nacho triunfó en la lista hace justo cuarenta años con Maquillaje. Fue su segundo número uno en LOS40, pues ese mismo 1982, pero en mayo, se habían estrenado en lo más alto con Me colé en una fiesta. Ambas estaban incluidas en su mítico primer álbum, y en el caso de Maquillaje, compuesta por Nacho Cano, se convirtió en una de las canciones de aquel verano en que nuestro país acogió el Mundial de fútbol.