Måneskin anuncia nuevo single con un regalo muy exclusivo

Måneskin continúa dejando huella allí por donde pasa. Tras visitar el festival CCME en Madrid y poner rumbo a Latinoamérica, donde han actuado en Brasil, Argentina o Chile, la banda italiana se ha propuesto traer novedades musicales antes de continuar la gira por Estados Unidos.

El grupo ha publicado en redes sociales que el próximo 7 de octubre estrenarán un nuevo sencillo. Sin embargo, no han revelado el título. De momento "new single" y la fecha de lanzamiento es lo único que nos han podido adelantar.

Como curiosidad, Damiano, Victoria, Ethan y Thomas ya publicaron en 2018, con su disco Il ballo della vita, una canción que, simplemente, se tituló New Song. ¿Volverán a repetir concepto y ese será el título definitivo?

Sea como fuere, el anuncio ha venido acompañado de un vídeo donde se ve una hoja mojada por el agua torrencial de una tormenta, la cual está llena de frases y versos ininteligibles. A pesar de todo este misterio, hemos podido intuir que será una canción en inglés (aparecen palabras como "hope", "I see", "sad", etc.), un idioma que controlan a la perfección como ya han demostrado en Supermodel, I wanna Be Your Slave o Mamma Mia.

Las imágenes del reels de Instagram nos evocan tristeza y melancolía, por lo que seguramente nos traigan una de esas baladas que nos lleguen al corazón, como Coraline o Torna a Casa.

Y además, esta nueva canción no vendrá sola. Si pre-guardas el tema en plataformas digitales entrarás en el sorteo para conseguir una litografía numerada de edición limitada.

¿Cuántas ganas hay de escuchar lo nuevo de Maneskin?