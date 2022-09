Sebastián Yatra y Lasso nos regalan un videoclip lleno de amor y complicidad en ‘Ojos Marrones’

Sebastián Yatra sigue arrasando, tanto en solitario como colaborando con otros artistas y Ojos Marrones es un ejemplo de ello. Lasso y él se unieron para crear el remix del tema originario del venezolano. Otras de las colaboraciones en las que se ha visto inmerso son Ulayeh junto al marroquí Noauamane Belaiach o Contigo con Pablo Alborán. Haga lo que haga el colombiano se acaba convirtiendo en un éxito.

Después de sorprendernos hace un mes con el audio del tema, ahora los artistas nos han regalado un videoclip muy especial lleno de amor, complicidad y música. Este proyecto comenzó con un juego donde Lasso proponía a sus seguidores que crearan un nuevo verso para este tema, ya que tenía pendiente hacer el remix de la canción que tantas alegrías le ha dado. Para sorpresa de todos, Yatra hizo un dúo con el vídeo participando en el challenge con su propia letra.

Tras esto, su relación se hizo más intensa y solo necesitaron tres días para crear un auténtico hit. El remix es muy parecido a la canción original, pero cambiando uno de sus versos por el que el colombiano había creado: “El sol brilla en la carretera y en el retrovisor / imágenes de ti dicen que se supera un amor con otro amor / pero no puedo verle el color al mar, me la paso mirando al cielo, pero pasa igual / ella tiene los diamantes para mirar, pero sus ojos azules no son tus ojos marrones”.

Un vídeo lleno de magia

La letra de este single cuenta la historia de una pareja en la que “nada es igual”, ya que los ojos de la chica han cambiado y “ya no son marrones”. A lo largo de las imágenes podemos ver a los dos artistas en una sala completamente blanca acompañados de una banda y de una mujer que les ha roto el corazón. Sin embargo, podemos ver la magia que surge cuando estos se miran y se tocan la mano con esta chica, dejando claro que el amor aún no se ha ido.

Y tú, ¿has disfrutado ya de este nuevo vídeo?