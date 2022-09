India Martínez estalla tras las críticas de sus últimas fotos en bikini: “Lo hago porque me da la gana”

India Martínez está cansada de los haters. ¡Y con razón! La cantante cordobesa está harta de que la gente opine sobre las fotos en bikini que sube a su cuenta de Instagram. Esta misma semana, sin ir más lejos, India se despedía del verano con una imagen en la que aparecía estupenda.

Junto al post, India escribió lo siguiente: “Toca despedirse del verano… pero lo que más me duele es despedirme de ellos… ¡mis sobrinos, mi sister! Espero que nos veamos muy prontito. Os voy a echar tanto de menos…”

Parece que estas imágenes han provocado que algunos usuarios decidan criticar a la artista por aparecer en bikini. India ha sido muy clara, respondiendo a todos estos haters a través de Twitter. La intérprete de Si ella supiera ha compartido una foto de la misma sesión, donde aparece luciendo el mismo bikini, con el siguiente texto:

“Los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante… o que no me hace falta enseñar… O que es para provocar al personal… LO HAGO PORQUE ME DA LA GANA, PORQUE ME DA IGUAL LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS Y PORQUE SOY UNA MUJER LIBRE. Ahí lleváis otra”

Una respuesta muy aplaudida por sus fans

Con estas palabras, India ha dejado claro que no le importa lo que digan. Y es que ella es libre de hacer lo que quiera.

El post no ha tardado en viralizarse, consiguiendo más de 8 mil me gusta en tan solo cuatro horas. Por supuesto, no han faltado los mensajes de apoyo:

“¡Ole tú! Me parece perfecto y además es de justicia ver un cuerpo tan precioso como el tuyo, que es tuyo propio”

“A mí me parece estupendo, todo mi apoyo y cuantas más mejor”

“Lo que tiene cojones es que tengas que explicar esto. ¡VIVA INDIA LIBRE! (Y las palmeras de chocolate)”

“Haz lo que te apetezca , DIOSA”