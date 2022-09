Gabriel Guevara: “Me siento abrumado con todo el cariño que me están dando las fans de ‘Culpa Mía’”

Gabriel Guevara ya se ha hecho un hueco en la ficción televisiva del país, pero quiere más. Ha pasado por series tan conocidas como Skam, y recientemente ha formado parte del reparto de apuestas como Cómo mandarlo todo a la mierda o Tú no eres especial; por lo que se merecía unas merecidas vacaciones.

El hijo de Marlene Mourreau se encontró con LOS40 en el Verano del Sí que organizó Ron Barceló, en un glamping donde, además de estar de fiesta, hubo hueco para hablar un poco de trabajo. Y, teniendo en cuenta todo lo que está por llegar a su carrera, había charla para rato.

Hablamos con el actor de sus proyectos, su faceta como influencer y de Culpa Mía, la A través de mi ventana de Prime Video que promete convertirse en todo un fenómeno fan. Si quieres saber todo lo que nos contó, no te pierdas nuestra entrevista con él:

LOS40: ¿Qué haces en Cádiz?

Gabriel Guevara: Estoy aquí para disfrutar de unas vacaciones maravillosas con Ron Barceló (risas).

LOS40: Cuando venías, pusiste en tu Instagram que estabas un poco desubicado porque no conocías a nadie de tus compañeros de viaje, la mayoría de influencers. ¿Ya estás más integrado?

G.G.: (Se ríe) Vale, sí, estoy aquí con un amigo mío que es tiktoker y está empezando también en el mundo de la interpretación, y él conoce mucho más el rollo influencer que yo. No tengo ni idea de quién es quién, yo soy una persona que va a su bola, no me entero de casi nada, las noticias vuelan y yo no me entero. Él me empieza a hablar de uno, de otro, y yo me quedo como… “¿Quién es?” (risas) Entonces por eso dije eso.

Gabriel Guevara en el glamping del Verano del Sí. / Ron Barceló

LOS40: Bueno, pero en cierta manera, tú también eres influencer, ¿no? Tienes ya una presencia relevante en redes sociales.

G.G.: Pues la verdad es que supongo que sí, aunque yo tampoco te creas que soy muy influencer… No sé cómo va la vaina, yo subo una historia, menciono y poco más (risas), soy nulo, pero nulo nulo, intento fluir todo lo que sé.

LOS40: Eso que dices que estás disfrutando de unas vacaciones… ¿No has parado este verano?

G.G.: Sí, es que he estado empalmando un proyecto con otro, y así han sido dos años seguidos. Necesitaba una semanita de vacaciones, aunque también he seguido dándole cañita a la interpretación con una película de un colega mío que está escribiendo y dirigiendo él.

LOS40: ¿Cómo valoras estos últimos meses?

G.G.: Estoy muy satisfecho porque nunca pensé que llegaría a trabajar tanto de seguido. La verdad que me siento muy orgulloso de todo lo que me está pasando ahora mismo, a seguir adelante, a luchar y dándole cañita al tema.

LOS40: Con cada proyecto llegas a más gente. ¿Has notado que eres más famoso progresivamente?

G.G.: No, la verdad que no soy muy de buscar fama, yo busco la manera de progresar yo en mi trabajo y siempre hacer lo que me gusta. Tampoco lo veo como un trabajo, me lo paso bien trabajando y bueno, me centro en lo mío y ya está. Lo que viene de fuera, fama, redes, seguidores… Todo eso es como un plus para mí, que lo veo como más trabajo. Me ayuda a crecer más, tener más curro.

LOS40: Entre esos proyectos se encuentra Culpa Mía, la adaptación de Prime Video de la novela súperventas de Mercedes Ron. ¿Te has leído los libros?

G.G.: Con muchas ganas. Me leí el libro, al principio no me lo leí porque me dijeron que iban a hacer una versión más suya, pero obviamente es muy, muy similar al libro, no me iba a leer dos cosas iguales. Pero tenía que leermelo, era una obligación, porque era como “tío, estás haciendo una película de Culpa Mía y no te has leído el puto libro” (risas) pero sí, me lo tuve que leer y es bastante guay.

LOS40: ¿Qué nos puedes decir del proyecto?

G.G.: Ha sido un proyecto muy chulo. Un montón de acciones, de escenas complicadas, y la verdad que muy guay. Tengo muchas ganas.

LOS40: El libro también tiene detrás mucho fenómeno fan. ¿Has notado mucho su efecto desde que anunciaron que tenías el papel?

G.G.: Sí, la verdad que sí. He notado algo (risas) hay muchísimas fans, del libro, de Mercedes… Y me siento abrumado con todo el cariño que me están dando y el apoyo es inmenso. Se agradece.

LOS40: Este tipo de películas acaban por convertirse en éxitos, y sus protagonistas lo acaban notando. ¿No le tienes cierto vértigo a esto?

G.G.: Un poquito sí. Yo no soy muy del rollo fans y tal porque me dan respeto, por cosas que he visto en otros compañeros, pero en sí, no me preocupa porque sé que voy a centrarme más en lo que me gusta, voy a tirar para adelante con el tema de la interpretación. Pero bueno, siempre que se me acerque una fan voy a saludar y ser buena gente, como tiene que ser.