Este sábado, primera lista de otoño y nuevo duelo en la cumbre por el Nº1

Este sábado repasaremos en #Del40al1CocaCola la primera lista de otoño, en un programa en el que la emoción está asegurada. Durante las seis últimas semanas, dos canciones se han ido relevando en lo alto: BZRP Music Sessions, lo. 52, de Bizarrap y Quevedo, y Despechá, de Rosalía. Ambas empatan hasta ahora en todo: entraron directas al número uno, y han sido líderes tres veces, una de manera global en LOS40 de España y Latinoamérica. El próximo sábado puede deshacerse el empate si una de las dos logra el número uno. Lo que no sucederá si, por primera vez en mes y medio, es otra la canción que llega a lo más alto.

Si repasamos otros puestos de cabeza, encontramos en el #3 a otra gran favorita: Don’t you worry, de Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira. Ojo, porque el DJ francés podría dar la campanada en la lista si lograse el número uno y entrase con I’m good (blue), su colaboración con Bebe Rexha, tema candidato de la semana. Además, podría hacer triplete, pues tiene en el #33 Crazy what love can do, con Becky Hill y Ella Henderson. (Y Shakira sumaría su decimoctavo número uno en la lista, empatando con Madonna como las mujeres que más lideratos han tenido en la historia de LOS40.) En el #4 están Ana Mena y Belinda con Las 12, que tampoco ha tocado techo por ahora, mientras que en el #5 lleva dos semanas Dani Fernández, récord de permanencia con Dile a los demás; Dani podría hacer historia si con la canción más longeva actualmente del chart (34 semanas) consiguiese, además, el primer puesto.

El Voto VIP este sábado lo dará la californiana Becky G, que fue número uno con MAMIII, al lado de Karol G (ahora en el #34). ¿Cuál será la canción favorita de la mitad de Las Chicas G? Tony Aguilar se lo preguntará, y además charlará con ella del gran momento que atraviesa.

Nuevas oportunidades de ganar el iPhone 14 PRO

Seguiremos sorteando el nuevo iPhone 14 PRO, el smartphone del que todo el mundo habla; tenemos dos unidades y una puede ser tuya si en el transcurso del programa envías la palabra PREMIO al 23040. Cada vez que sorteamos uno, la alegría del ganador o la ganadora es desbordante: ¡no es para menos! A ver si este sábado eres tú quien sale por la radio gritando de alborozo.

Sorteo de dos iPhone 14 PRO. / #Del40al1CocaCola

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos el Lego de Avatar (que recrea el primer vuelo en Banshee de Jake y Neytiri) y dos entradas para Halloween en Parque Warner (a cada oyente que participe). Y antes de que den las dos (una en Canarias) habremos tenido ocasión de presentar nuevos candidatos, viajar al pasado en La Máquina del Tiempo y repasar toda la actualidad musical. ¡No falles!