Dani Fernández hace historia en la lista de LOS40

Este sábado 24 de septiembre Dani Fernández ha interrumpido el duelo que desde hace seis semanas se traían entre manos Bizarrap y Quevedo por un lado y Rosalía por otro y ha conseguido el número uno de la lista con Dile a los demás. No es un número uno cualquiera: Dani ha tenido que esperar 35 semanas para lograrlo. Ostenta a la vez la posición de honor y el récord de permanencia.

Dani Fernández - Dile a los demás (Videoclip Oficial)

Dile a los demás se publicó el 17 de diciembre de 2021. Entró en lista el 29 de enero de este año, y ni siquiera fue la entrada más fuerte: debutó en el #33, mientras que Imagine Dragons lo hicieron en el #25 con Enemy. Poco a poco fue escalando posiciones, y el 12 de marzo llegó hasta el #14. Y a partir de entonces, enfiló la cuesta abajo. Hasta el extremo de que el 11 de junio estuvo a punto de abandonar el chart: fue farolillo rojo. Todo parecía indicar que a este sencillo de Dani le quedaban dos telediarios en la lista. Imagine Dragons, que habían entrado a la vez, habían sido número uno el 2 de abril.

Y desde principios del verano, la remontada. Despacio, con paso firme pero seguro, el bueno de Dani ha ido escalando posiciones hasta que ahora, recién estrenado el otoño, ha ocupado la más alta. Para quitarse el sombrero.

Aunque gesta inédita en tiempos recientes, no es la primera vez en la historia que la canción más veterana de la lista llega al número uno. Pero en el pasado los temas no duraban tanto tiempo en la clasificación. Por poner dos ejemplos, el 20 de diciembre de 1990 Whitney Houston accedió al puesto de honor con I’m your baby tonight, que en esa fecha era la canción más longeva de la lista: pero solo llevaba siete semanas. El 2 de noviembre de 1991, Alejandro Sanz hizo lo propio con Pisando fuerte, después de ocho semanas, más tiempo que el resto. Que Dani Fernández haya sido número uno tras una travesía de 35 semanas es todo un hito. ¡Enhorabuena!