‘Honestamente Triste’ de Alba Reche, por Alba Reche: canción a canción

Alba Reche (Elche, 1997) sabe lo que es que millones de personas estén atentas de cada uno de sus movimientos. La joven se hizo conocida gracias a Operación Triunfo 2018 gracias a su forma de cantar. Con una voz característica, que se mete en el cuerpo, la artista ha cautivado a toda una legión de seguidores y seguidoras. Y lo más importante: los ha mantenido durante cuatro años.

Ahora, un año después de lanzar La pequeña semilla, Alba lanza su nuevo EP: Honestamente Triste. La cantante vuelve a demostrar que tiene un sexto sentido a la hora de transmitir emociones a través de sus letras, sin abandonar la autenticidad que lleva acompañándole desde el primer día.

Para la ocasión, Alba se junta con artistas como Oddliquor y Daniel Sabater para producir y componer. Con un toque intimista, las cinco canciones que componen este trabajo son un precioso viaje honestamente triste.

Para conocer mejor este álbum, Alba nos describe brevemente las cinco canciones que lo componen. Esto es Honestamente triste de Alba Reche, por Alba Reche.

Sincera

Es fiesta. Cuando la compuse estaba hablando de los moods que representan a la tristeza. Creo que esta representa ese momento de “voy a tomar la decisión de ser sincera y honesta conmigo misma”. Es empezar a hablar de sentimientos y abrirte. Es una apertura total. Es el inicio.

No cambies tu andar

No cambies tu andar es el primer consejo que te dan. Esto es el new rules que vamos a seguir.

Estoy azul

Es ese momento en el que te das cuenta que, para aplicar el primer consejo, tienes que abrir cajones que no te gustan tanto. Es el momento en el que te empiezas a acordar de algo que no te gusta. Es ponerse en un modo más triste de estar encerrada en casa.

Como si no importara

Como si no importara es ponerle cara a la tristeza. Es preguntarse a sí misma por qué me he sentido mal y qué es lo que me ha hecho sentir así. También pensar en las reacciones que hemos tenido cuando algo no nos ha gustado. Es ponerle cara a todo eso que nos encontramos cuando abrimos esos cajones y llevamos tiempo aguantando más de la cuenta por no hacerlo antes.

Esta también fui yo (quiero acordarme)

Es una reflexión existencial en la que ya has decidido cerrar página, pero te das cuenta que para hacerlo del todo necesitas entender todo lo que ha pasado. Es ese momento, a las tres de la mañana, que abres tu diario y empiezas a enumerar todo lo que ha pasado para entenderlo. Es vaciar todo lo que necesitemos para que los cajones cierren bien.