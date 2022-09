1. The Right TIme - Ray Charles

2. Bang Bang - Dizzy Gillespie

3.Where or When - Benny Goodman Trio

4. Comin' Home Baby - Mel Tormé

5. The Oogum Boogum Song - Brenton Wood

6. Tears on my Pillow - Little Anthony & The Imperials

7. Twilight Time - The Platters

8. Sh-Boom - The Chords

9. Need Your Love So Bad - Little Willie John

10. Sleep Walk - Santo & Johnny

11. You Belong To Me - Helen Foster and The Rovers

12. Someone To Watch Over Me - Ella Fitzgerald

13. With You All The Time - Alice and Jack