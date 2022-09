Como buena amiga y víctima de sus preguntas mamporreras, Ana Mena ha sido la primera artista en visitar 40 Grados K, el nuevo formato de entrevistas presentado por Karin Herrero y retransmitido vía online a través de Twitch.

La malagueña ha contado que este verano ha sido uno de los mejores de su vida. Ha podido viajar por nuestro país y por Italia llevando su música en directo a ambos lados del Mediterráneo y los ha disfrutado mucho. "Me voy super contenta de esta gira", ha manifestado, mirando al futuro y a lo que viene. "Ya estamos pensando en la del año que viene, que será gira de álbum y cambiaré todo el concepto, el repertorio los visuales...".

Su próximo proyecto, sus colaboraciones soñadas y su opinión sobre el autotune han sido algunos de los temas que ha tratado en su entrevista con Karin. ¡Y nos ha dado todos estos titulares!

Ana Mena da nuevos detalles de su segundo álbum: “Se viene discazo pop con buenas canciones y muy pronto”

Nuevos detalles del nuevo disco

Viendo que ha estado interpretando una canción que aún no ha visto la luz en todos sus conciertos de la gira de verano, la primera pregunta ha sido obligada: "¿Me he pillao por ti saldrá antes o a la vez que el álbum?", a lo que ha respondido que aún se lo está pensando, pero seguro que pronto lo sabremos.

También ha revelado que está barajando varios títulos del disco (aproximadamente tres), y que cuando lo anuncie dará una explicación al respecto. "No quiero nombres básicos ni descriptivos. Algo conciso", ha dicho, seguido de que "aún está trabajando en el concepto y que habrá un título diferente tanto en español como en italiano".

En un momento dado, el presentador ha querido indagar en los sueños que ha cumplido y que le quedan por cumplir. "Me quedan muchísimos sueños por cumplir, como viajar con mi música por todo el mundo, colaborar con artistas que admiro... Y ahí vamos", ha declarado.

"¿Te acuerdas de la sudadera 'Ana qué'?", le ha recordado aludiendo a todos los éxitos que ha conseguido en estos últimos años. Pero la cantante no se conforma; es ambiciosa y quiere seguir creciendo como artista: "Queda mucho por seguir trabajando. Esto es picar piedra todos los días aunque se consigan resultados pequeños, hay que seguir poco a poco".

Colaboraciones soñadas

A la pregunta de nuestro compañero y locutor, Ana ha asegurado que "con mucha gente", dejando claro que sus colaboraciones soñadas suelen cambiar cada cierto tiempo. Sin embargo, hay un nombre que ha resonado más que cualquier otro: Fito y Fitipaldis. "Mi padre y yo hemos siedo siempre super fan. Si pasa alguna vez, me caigo, vamos", ha expresado con ilusión.

Tampoco se ha olvidado de grandes divas de nuestro tiempo. Karol G o Camila Cabello han sido otras de las artistas con las que le gustaría mucho colaborar.

"¿Colaboración con Bad Gyal?", ha preguntado por el chat uno de los espectadores al encuentro en Twitch. "Me flipa Bad Gyal. Por supuesto, me encantaría". Karin ha ido un paso más allá y le lanzaba otra cuestión: "¿Con su estilo o con el tuyo?", a lo que la malagueña ha afirmado que "cada una tiene que mantener su personalidad. A mí me flipa cómo suena [Bad Gyal] y su personalidad. Además, es complicadísimo mantener un estilo propio".

Autotune: ¿a favor o en contra?

En una de las secciones del programa, llamada El Jardín, Herrero ha querido que Mena se metiera en el jardín, propiamente dicho, del autotune. "¿Es igual de artista alguien que usa autotune que el que no?"

La intérprete de Las 12 lo ha tenido claro y ha respondido firmemente. "Sí, porque hace música. El autotune es una herramienta más como puede serlo un sintetizador, un ecualizador, etc. Si le gusta a la gente hace buen arte; porque para mí el buen arte es el que gusta a la mayoría de la gente. Ahora, ¿es mejor o peor cantante? Eso es otro tema y otro jardín. Hacer un éxito es complicado. [Una canción con autotune] te puede gustar más o menos, pero ha creado algo y eso significa que ahí hay arte".