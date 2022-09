Omar Montes y Darell nos adentran en una fiesta para conocer a ‘La Bruja’

Omar Montes y Darell se han unido para hacernos bailar toda la noche durante este fin de semana. Con el lanzamiento de La Bruja quieren entrar en todas las pistas de baile para que sus seguidores se identifiquen con ellos en este vídeo. El tema formará parte del nuevo disco del puertorriqueño, Everybody go to the Discotek, del cual ya ha dado a conocer tres de los sencillos que formarán parte de él: Dame Break junto a Sech, Mi Peor Error y La Bruja.

Los dos artistas urbanos han querido innovar en ente nuevo hit, presentándonos un tema que nos invita a bailar, combinando los distintos estilos de interpretación de cada uno. Estamos seguros de que van a ser los protagonistas en todas las discotecas.

A lo largo de toda la canción, los cantantes le piden a esa bruja que salga de su escondite, ya que llevan toda la noche buscándola y no la encuentran. “Y no sé dónde, dónde te has metido dónde rayo es que te escondes. Te he llamado mil veces, pero tú no me respondes”, cantan en el estribillo los cantantes urbanos.

Una fiesta hecha videoclip

En las imágenes que nos han regalado podemos ver cómo se lo pasan en grande en una fiesta rodeados de mujeres, pero... ¿cómo han llegado ahí? Al comienzo del vídeo vemos como Omar se encuentra con una botella de cristal de la que, al parecer, sale un sonido extraño. De repente, cuando nadie se lo esperaba, el artista desaparece por arte de magia y aparece en una fiesta junto a Darell. En ese momento comienzan a buscar a una mujer que capta su atención a pesar de estar rodeados de chicas jóvenes.

Everybody go to the Discotek

Como hemos dicho, este single formará parte del próximo disco del puertorriqueño. Se trata de un proyecto muy especial para él, ya que ha tenido que ir aplazando la fecha de lanzamiento: “Llevo mucho tiempo tratando de lanzar mi álbum, pero por cosas que pasaron —como la pandemia— se atrasó. Ya teníamos el álbum ‘ready’, pero tuvimos que hacerle unos cambios y hacer unos ajustes. Vimos que nos sobrepasamos de canciones. Mis fanáticos esperaron y todo el mundo ha estado diciéndome, ‘¿Cuándo sale Everybody go to the Discotek?”, explicó en una entrevista en Puerto Rico.

Ahora, el álbum ya está preparado y a punto de ver la luz. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que estuviera dividido en dos partes: “La primera será con la esencia de lo que he venido haciendo y la segunda parte, será algo más actualizado de lo que está pasando en la música”, adelantó.

Ahora solo tenemos que bailar junto a Darell y Omar Montes, ¿has escuchado ya La Bruja?