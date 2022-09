Berta Vázquez: “Este verano he tenido más vacaciones que trabajo”

La carrera de Berta Vázquez está llena de sorpresas. Saltó a la fama gracias a su papel de Rizos en Vis a Vis, para luego saltar a la gran pantalla con títulos como Las leyes de la termodinámica o Palmeras en la nieve. Su último proyecto también ha estado en boca de todos: Bienvenidos a Edén.

La actriz ha decidido irse hacia Cádiz para cerrar la época estival en el Verano del Sí, la fiesta de Ron Barceló para despedir del verano. Allí se encontró con nosotros para hablar de sus últimos proyectos, del boom de su última serie e incluso de su faceta como influencer. No te la pierdas:

LOS40: ¿Qué tal por el Verano del Sí? ¿Qué esperas hacer por aquí?

Berta Vázquez: Pasármelo muy bien con Ron Barceló, pasar unos días en Cádiz.

LOS40: ¿Son unas vacaciones merecidas después de mucho trabajo?

B.V.: Este verano en realidad he tenido más vacaciones que trabajo. Vivo en Ibiza, así que estoy ahí con un grupo de amigos bastante majos, y lo he dedicado un poco a estar en las playas, pintar, estar con mi gente allí… Ahora empezamos a trabajar.

LOS40: ¿Ya has salido de fiesta por aquí, con los influencers?

B.V.: Pues la verdad que no los he visto. Luego te cuento (risas) pero imagino que bien.

Berta Vázquez en Cádiz. / Ron Barceló

LOS40: Con la de seguidores que tienes, ya eres una más.

B.V.: Ya entro en la categoría, ¿no? (Se ríe) A ver, la verdad es que no es mi vocación, pero sí es verdad que las redes son una herramienta muy útil y está ese sector de las marcas que trabaja con gente de redes. Yo lo intento aprovechar, como el resto, mientras me dure. También es guay, te anima y te educa, porque las redes tienen su mundo y su funcionamiento, de repente haces sesiones de fotos con amigos, por ejemplo; lo intento disfrutar.

LOS40: ¿Las redes son muy importantes para tu trabajo? ¿Las utilizas para promocionarlo?

B.V.: La verdad es que no. Cuando estoy rodando estoy más concentrada en el trabajo, en rodar, en interpretar… Intento no estar mucho con el teléfono, ni con las redes. Pero luego hay un fotógrafo de rodaje que te pasa él el contenido a subir, porque al final cuando estás rodando tienes que centrarte en lo que estás haciendo.

LOS40: ¿Cómo fue el rodaje de Bienvenidos a Edén?

B.V.: Muy bien. Me lo pasé muy bien, hice amigos, hice un personaje pequeñito, que solo está un rato, y eso me gustó también. Se vive de otra forma el rodaje. Por ejemplo, en Vis a Vis desde que entraba hasta que salía estaba medio sufriendo porque tenía alguna escena súper difícil, pero aquí he estado relajada, y muy bien. La serie ha tenido muy buena acogida, que eso está bien, y estamos felices por ello.

LOS40: ¿Has notado ese éxito de la serie en tu vida?

B.V.: Bueno, también es que estoy en Ibiza, es como otro universo. Pero sí es verdad que alguna vez se me han acercado por la serie, que eso me ha impactado un poco. Porque hay mucha gente de fuera, sobre todo. No he notado un boom, y lo agradezco.