‘Deja Vu’: la canción con la que Olivia Rodrigo cumplió un sueño

Desde que Olivia Rodrigo decidiera dar un paso más allá en su faceta artística, convirtiéndose en cantante solista y lanzar Drivers License como single debut, su popularidad y éxito solo han ido en ascenso. Millones de streams en plataformas digitales y varios reconocimientos en forma de premios, como los tres Grammy conseguidos por su disco Sour, así lo certifican.

Sin embargo, antes de la publicación de este LP el 21 de mayo, la cantante lanzó Deja Vu (y Good 4 U), una canción que ya tenía planeado lanzar como segundo sencillo, independientemente del impacto que tuviera su primera carta de presentación.

Deja Vu se publicó el 1 de abril de 2021. En una entrevista para la Rolling Stone, Olivia cuenta que, después de Drivers License, no solo quería ser reconocida por hacer tristes baladas pop sobre desamor, sino que también quería demostrar su versatilidad a través de otros géneros musicales más alternativos, con melodías y letras más divertidas.

Precisamente de eso trata Deja Vu, a pesar de volver a ser sobre desamor. Es una canción con claras influencias de Cruel Summer de Taylor Swift, sobre todo en esos fragmentos en los que, literalmente, grita los versos de fondo.

El tema, claramente, hace referencia a esas viejas costumbres y patrones que tu ex tenía contigo, las cuales vuelve a repetir en el momento que consigue rehacer su vida con una nueva pareja. De nuevo “hace rutas en coche por Malibú, pide un helado de fresa con una sola cucharilla para compartir, ve reposiciones de Glee y se intercambia chaquetas” con su nueva novia.

Curiosamente, el verso "I'll bet that she knows Billy Joel 'Cause you played her Uptown Girl", es decir, la mención a la leyenda del pop rock consagrada durante la década de los 80, se le ocurrió a su productor de cabecera, el también compositor Dan Nigro, con quien forma un tándem perfecto. A ambos les gustó tanto que, así se quedó, sin saber que un año más tarde protagonizaría un momento que no olvidará de por vida.

I'll bet that she knows Billy Joel

'Cause you played her Uptown Girl

You're singing it together

Now I bet you even tell her

How you love her

In between the chorus and the verse

(I love you)