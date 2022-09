Paula Gonu asusta a sus fans: “No me reconozco mi puta cara”

Paula Gonu es una de las influencers españolas más queridas por la comunidad. Con dos millones de seguidores y seguidoras en Instagram, la joven de 29 años pertenece al selecto club de estrellas de las redes sociales.

Una de sus mayores bazas es, sin duda, la naturalidad. La celeb no tiene problema en compartir con sus fans todo lo que le pasa en su día a día. ¿Lo mejor de todo? Que no solo sube las partes buenas, también las malas. Una forma de que su público empatice más con ella. ¡Y funciona!

Este domingo, 25 de septiembre, Paula ha acudido a TikTok para contar una mala experiencia. La celeb aparece con la parte inferior de la cara ligeramente hinchada. Preocupada y mirando a cámara, Paula se desahoga con sus fans: “Entre la ansiedad que tengo porque no me reconozco mi puta cara; la ansiedad que tengo de hacerme así y ponerme la mascarilla; ansiedad que tengo de no saber cuándo me va a bajar".

Junto al vídeo, que en menos de 24 horas ha sumado más de 1.5 millones de reproducciones, Paula ha escrito el siguiente texto: “Nunca os conté lo que me llegó a pasar, ¿no?”.

Lejos de sacar de dudas a sus fans, Paula ha continuado creando hype sobre lo que le ocurrió, compartiendo otro vídeo: “Esto fue la noche antes del vídeo que os he subido hace un rato, cuando estaba empezando a inflamar toda la cara”.

@paulagonu esto fue la noche antes del vídeo que os he subido hace un rato cuando se estaba empezando a inflamar toda la cara ♬ sonido original - Paulagonu

“¿No me veis la cara como super hinchada? Ay, Dios mío”, dice la celeb mirando a cámara. Es verdad que, en este segundo vídeo, que ocurrió horas antes del primero, Paula todavía no tiene la cara tan hinchada.

De momento, la influencer no ha explicado qué le ha pasado en la cara. La joven podría haber tenido una reacción alérgica. Tendremos que esperar para descubrir qué le ha ocurrido. Esperemos que esté bien.