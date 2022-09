La voz de Darth Vader se retira oficialmente, aunque da luz verde a seguir apareciendo en ‘Star Wars’

Cualquier fan de Star Wars sabe que Darth Vader no lo ha tenido fácil. Después de ser infravalorado y convertirse en una de las amenazas más grandes de la galaxia, acabó redimiéndose en un acto paternofilial que formará parte de la historia del cine para siempre. Y todo con una voz que poca gente puede olvidar.

No, no se trata de la de Constantino Romero, sino la de James Earl Jones -quien, por cierto también compartía el papel de Mufasa con el español en El Rey León-. El actor de doblaje no es el mismo que se esconde tras la máscara negra -ese es David Prowse-, aunque ha decidido retirarse a sus 91 años. Y parte de culpa la tiene una nueva tecnología que le permitirá seguir muy presente en el mundo de George Lucas sin hacer nuevas tomas.

Según recoge el medio estadounidense Vanity Fair, todo ha surgido después de que el actor descubriese la labor de la start-up ucraniana Respeecher, quienes trabajaron para colocar su voz en la serie de Disney+ Obi-Wan Kenobi de manera digital. El resultado ya está disponible para que los fans juzguen, aunque el intérprete quedó bastante satisfecho.

Antes de eso, Jones firmó un acuerdo con el estudio por el cual permitía que utilizaran su voz en futuras apariciones del personaje en más películas o series, algo que viendo el contenido que tienen planeado para el futuro es más que necesario. De este modo, quieren llevar a cabo un proceso progresivo por el cual su participación ya no sea necesaria, pero sí siga presente como la mítica voz del villano.

Eso sí, no es sencillo: para una aparición de apenas 50 frases, el mismo medio recoge que se necesita un catálogo de 1000 archivos. Sin duda, otro reto tecnológico al que la franquicia se enfrenta en su historia, un suceso que después de más de 40 años de recorrido cinematográfico no es de en absoluto extraño.

Hace unos años, la muerte de Carrie Fisher antes de estrenar Star Wars: Episodio IX: El Ascenso de Skywalker también se vivió como un auténtico dilema moral en la producción. Siendo una actriz tan venerada e importante para la historia de la franquicia, Lucasfilm se planteó no sustituirla con CGI. ¿La solución? Rescatar planos y secuencias que había dejado para las dos películas anteriores.

El futuro de Star Wars está más nutrido que nunca, sobre todo después de que la plataforma de streaming de Disney haya abierto las puertas a seguir generando contenido en forma de series. Queda claro que los fans no tendrán que despedirse ni de Darth Vader, por lo que ese cuento de una Galaxia muy, muy lejana seguirá al pie del cañón los años que tenga por delante. Y si no, siempre pueden recurrir a la tecnología.