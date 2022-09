5 datos sobre Lauren Spencer Smith: la nueva promesa del pop

¿Qué tiene Reino Unido para ser el país que más promesas pop importa? ¿La última? Lauren Spencer Smith. ¡Quédate con su nombre porque ya está dando mucho que hablar! Con tan solo 18 años, esta británica ya sabe lo que es tener un hit gracias al temazo Fingers Crossed. Se trata de un medio tiempo pop que lo tiene todo: una melodía pegadiza, una voz dulce y una historia de desamor.

Para crear hype entre sus seguidores, en noviembre de 2021, Lauren compartió un pequeño fragmento de la canción para tiktok. Lo que no se esperaba era que la canción se convirtiese en viral en la red social. Y eso que no estaba acabada. Ni si quiera lo consultó con los compositores con los que suele trabajar, Francias Hall y Jakke Erixson, cuando le dio al botón de publicar. Y es que a veces hay que guiarse por corazonadas y Lauren tuvo una.

Su letra tocó el corazoncito de miles de personas, quienes compartieron el audio contando sus propias decepciones sentimentales. Sin quererlo ni beberlo, Lauren había hecho su canción viral. ¡Y sin tener la canción acabada! Por suerte, se puso manos a la obra con su equipo y el pasado mes de enero salió en todas las plataformas: Fingers Crossed no tardó en convertirse en un éxito que ya suma más de 244 millones de reproducciones en Spotify.

Para que no le pierdas la pista a esta promesa del pop, en LOS40 te dejamos cinco datos sobre ella. ¡Toma nota!

Lugar y fecha de nacimiento

Aunque nació en Reino Unido, Lauren Spencer Smith se ha criado en la isla de Vancouver (Canadá). La artista nació un 28 de septiembre de 2003, por lo que el reconocimiento en la industria musical le ha llegado con apenas 17 años. Y es que su voz y forma de componer han cautivado a miles de personas.

American Idol: su trampolín a la música

Con 16 años, Lauren Spencer Smith se presentó a la temporada 18 de American Idol. La joven conquistó a la audiencia con su increíble voz. Además, consiguió poscionarse como una de las finalistas del concurso. La adolescente consiguió emocionar a la mismísima Katy Perry en las audiciones. ¡Y no nos extraña! Menuda potencia tiene en su voz.

Tiene dos álbumes de versiones

Antes de presentarse a American Got Talent, Lauren ya grabó dos álbumes: Unplugged, Vol.1 y Unplugged, Vol.2. Se trata de dos trabajos de versiones donde la adolescente canta temas tan conocidos como Valerie, Make You Feel My Love y Always We Were Young.

Más allá de Fingers Crossed

Desde que salió de American Idol, Lauren ha estado trabajando en su propia música. Además del temazo Crossed Finfers, la artista ha publicado Flowers, Narcissist o Back To Friends. También ha participado en premios como los VMAs y en programas como Jimmy Fallon. Vamos, que es una auténtica Rising Star.

Lauren Spencer Smith - Fingers Crossed

Lauren Spencer Smith en redes sociales

Lauren no ha dejado de sumar seguidores y seguidoras en sus redes sociales. La joven tiene más de medio millón de followers en su cuenta de Instagram. Además, gracias a su música, tampoco ha dejado de ganar seguidores en TikTok.

Con todos estos datos, Lauren Spencer Smith tiene toda la pinta de convertirse en una de las próximas estrellas musicales.